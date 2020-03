Un stadion legendar a fost transformat in spital

Ziare.

com

Oficialii din domeniul sanatatii intentioneaza sa utilizeze stadionul si arena acoperita Maracanazinho, aflata in vecinatate, pana la jumatatea lunii aprilie, in conditiile in care spitalele locale sa lupta pentru a face fata numarului tot mai mare de persoane infectate."Logistica este intr-un stadiu avansat si ar trebui sa fie gata in maximum 15 zile", a declarat Witzel. Oficialul a precizat, totodata, ca au fost construite alte trei spitale temporare: in cartierul Barra da Tijuca si in localitatile apropiate Nova Iguacu si Sao Goncalo.Stadionul Pacaembu din Sao Paulo si arena Mane Garrincha din capitala Brasilia au fost, de asemenea, transformate in spitale provizorii in ultimele zile.Ministerul Sanatatii din Brazilia a raportat 2.915 cazuri de coronavirus confirmate, dintre care 77 au fost fatale.Stadionul Maracana a fost inaugurat cu ocazia Cupei Mondiale din 1950 s a gazduit finala Mondialului din 2014 precum si ceremoniile de deschidere si inchidere din cadrul Jocurilor Olimpice editia 2016.