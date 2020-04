Un star al fotbalului mondial vrea sa lucreze intr-un restaurant

Ziare.

com

"Noi, fotbalistii, am fi un exemplu minunat daca am merge in cartierele sarace pentru a-i ajuta pe oameni. Eu usnt disponibil. Orice fotbalist poate sa traiasca sase luni sau chiar un an daca nu incaseaza vreun ban. Noi nu simtim disperarea oamenilor. Noua ne este usor sa vorbim de acasa, stiind ca avem mancare pentru copii.In loc sa mearga la antrenamente, jucatorii ar trebui sa mearga sa ajute oamenii. As fi dispus sa lucrez intr-un restaurant din La Boca pentru a-i ajuta pe oamenii de acolo. De aici pornesc exemplele adevarate. Poti sa te filmezi cand vorbesti din living, dar un exemplu adevarat il oferi doar cand ajuti in mod direct", a afirmat Tevez pentru America TV.Carlos Tevez a jucat in Europa pentru echipe precum West Ham United, Manchester United Manchester City si Juventus Torino In prezent el este legitimat in tara natala, la Boca Juniors.Pentru nationala Argentinei, Tevez a marcat 13 goluri in 76 de partide.C.S.