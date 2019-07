Un tanar atacant camerunez din prima liga belgiana a murit la 19 ani, dupa un accident de masina

Ziare.

Atacantul Mohammed Sadjo Nitcheu, legitimat la echipa de prima liga belgiana Saint Truidense, a murit, sambata, la varsta de 19 ani, intr-un accident rutier care a avut loc in Belgia, dupa cum informeaza cotidianul francez Le Figaro Camerunezul, care avea si cetatenie belgiana, a murit dupa ce automobilul in care se afla a intrat in viteza in fatada unei cafenele din localitatea Kortessem.In masina se mai aflau si alte patru persoane, care de asemenea au decedat.Inainte sa ajunga la Truidense, Mohammed Sadjo Nitcheu a mai evoluat si la Hasselt.Cu el in lot, Truidense a terminat ultimul sezon de campionat belgian pe locul 7, in Jupiler League.D.A.