Un tanar fotbalist croat s-a sinucis in ultima zi a anului 2019

Croatul Ivo-Valentino Tomas, un tanar de doar 26 de ani, a ales sa se sinucida la cumpana dintre ani. El a crescut la cunoscuta academie a celor de la Hajduk Split si, in 2012, la doar 19 ani, a fost promovat la prima echipa de antrenorul Krassimir Balakov, fostul mare fotbalist al Bulgariei, dupa cum anunta portalul croat sportnet.rtl.hr In perioada 2012 - 2015, Tomas are bifate 7 aparitii in tricoul echipei mari a celor de la Split.Dupa 2015 insa, s-a scufundat in ligile inferioare din Germania si Croatia, iar usor-usor si-a facut aparitia si depresia. Ultima sa formatie din 2019 a fost Urania Baska-Voda. Ivo a fost convocat de trei ori si la nationala Germaniei Under 16, dar are si o selectie la nationala Croatiei Under 19.In acest moment, ancheta nu a stabilit motivele care au dus la aceasta decizie tragica a fotbalistului ex-iugoslav.D.A.