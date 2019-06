Un tanar fotbalist cu origini din Romania a decis derbiul Irlandei cu un gol fenomenal (Video)

Ziare.

com

Daniel Mandroiu este numele aflat acum pe buzele tuturor in Irlanda, dupa ce a decis derbiul dintre Bohemians si Shamrock, cu o dubla de senzatie.Fotbalistul de origine romana a marcat in minutul 60 un gol splendid, la vinclu, cu un sut de la peste 25-30 de metri. Mijlocasul ofensiv de 20 de ani marcase si in minutul 24 din penalti, culmea, dupa ce ratase alta lovitura de la 11 metri, cu 9 minute mai inainte.A fost 2-1 asadar pentru Bohemians in marele derbi cu Rovers, iar formatia din capitala Irlandei este acum la 7 puncte distanta fata de cei de la Shamrock.In actualul sezon de Premier Division, Mandroiu a marcat deja de 6 ori, fiind al doilea marcator al echipei.Daniel Mandroiu este un tanar nascut la Dublin in 1998, tatal sau fiind roman. El a crescut in fotbal la St. Kevins Boys, fiind cumparat in 2014 de Brighton, pentru care a jucat la formatiile de tineret. In decembrie 2018 a fost transferat de Bohemians, unde este coleg cu Cristian Magerusan, jucator care a evoluat pentru juniorii de la Viitorul si CFR Cluj