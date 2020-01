Un tanar fotbalist de 23 de ani a murit in Franta dupa un accident de masina

Ziare.

Nathael Julan a murit intr-un accident de automobil, iar anuntul oficial a fost facut chiar de catre clubul de liga secunde unde evolua, En Avant Guingamp.Julan era un atacant deosebit de talentat. Decesul s-a produs vineri in jurul orei 16.20, cand autoritatile au fost anuntate ca un vehicul a iesit de pe carosabil si s-a rasturnat in zona localitatii Pordic, din Cotes-d'Armor. In acest moment, nu sunt cunoscute motivele producerii accidentului.El a fost format la scoala de fotbal a celor din Le Havre si a ajuns in Ligue 2 la Guingamp in ianuarie 2018. A fost imprumutat intre timp si la Valenciennes, dar in 2019 s-a intors la EA si a disputat si primele meciuri la seniori.In sezonul curent. Nathael se poate lauda cu doua partide bifate in Ligue 2, jucand in schimb de 11 ori la echipa secunda a clubului in rosu si negru. Considerat un mare talent de catre specialisti, el era cotat la 1,75 milioane de euro de site-urile de specialitate.Este al doilea fotbalist care moare la debutul lui 2020, dupa ce Chris Barker, fost fotbalist important in Anglia, cu peste 500 de partide in primele ligi profesioniste, a incetat din viata in prima zi a anului:D.A.