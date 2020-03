Un fotbalist de nationala a murit la 26 de ani dupa un grav accident rutier

Ziare.

com

Jucatorul Ifeanyi George (26 de ani), component al echipei nationale a Nigeriei, fotbalist pentru gruparea Enugu Rangers, unde era si al doilea capitan, a incetat din viata dupa un crunt accident de masina.Duminica a avut loc acest accident, in momentul in care George si alti doi prieteni se indreptau spre capitala Lagos, dupa ce campionatul de fotbal din Nigeria a fost suspendat si el, din cauza pandemiei de coronavirus.Masina celor trei s-a ciocnit violent de un camion care stationa si a fost extrem de grav avariata, dupa cum anunta portalul Goal.com George evolua pentru Rangers din 2016, echipa unde a marcat de 5 ori in 20 de partide.La nationala Nigeriei, tanarul jucator are doua selectii, prima din ele bifata in 2017.Citeste si:D.A.