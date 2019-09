Union Berlin obtine prima victorie din istoria clubului in Bundesliga, dupa un succes cu marea rivala a lui Bayern, Borussia Dortmund

Ziare.

A fost prima victorie din istorie in Bundesliga pentru formatia din capitala Germaniei, care a dispus cu 3-1 de Borussia, marea rivala a lui Bayern, cea care acum cateva saptamani cucerea Supercupa Germaniei.Bulter a deschis scorul in minutul 22 pentru gazde, iar Paco Alcacer a egalat pentru Borussia, trei minute mai tarziu.Partea secunda i-a apartinut insa clar lui Union, care a mai punctat de doua ori, prin Bulter inca o data, minutul 50, plus Andersson in minutul 75.Prima victorie pe prima scena a fotbalului german pentru Union, care etapa trecuta bifase si primul punct din istorie in Bundesliga, dupa egalul cu Augsburg, 1-1.Borussia avea 6 puncte din 6 pana la acest meci, dupa 5-1 cu Augsburg si 3-1 cu FC Koln.Bayern e singura formatie cu 9 puncte din 9 posibile, dupa ce tot sambata a distrus FSV Mainz, formatia lui Alex Maxim, scor 6-1.Echipele de start:Union Berlin va juca tot acasa runda viitoare, cu Werder Bremen , in timp ce Dortmund va evolua pe teren propriu cu Leverkusen.Cealalta formatie din Berlin, Hertha, are doar un punct dupa trei etape.