Unul dintre cei mai bine platiti fotbalisti din lume si-a anuntat retragerea!

La 34 de ani, atacantul argentinian, care joaca pentru gruparea chineza Hebei China Fortune din februarie 2016, a surprins cu anuntul sau."Cel mai probabil, urmatorul meci va fi ultimul. Vreau sa petrec mai mult timp cu familia", a spus Lavezzi, care a inscris singurul gol al formatiei sale in infrangerea cu Guangzhou Evergrande.In China, Lavezzi a disputat 75 de meciuri si a marcat 35 de goluri, oferind totodata si 26 de pase de gol."Sunt fericit cu acesti ani in China. Sper ca m-am ridicat la nivelul asteptarilor", a adaugat acesta.In jur de 24 de milioane de euro pe sezon e salariul primit de Lavezzi in China.In cariera sa, Lavezzi a mai evoluat pentru Estudiantes, San Lorenzo, Napoli si Paris Saint Germain.A strans si 51 de prezente si 9 goluri in nationala Argentinei.I.G.