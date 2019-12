Unul dintre cei mai buni fotbalisti din istoria recenta s-a retras din activitate

Ziare.

Atacantul, care a implinit marti 38 de ani, a inscris un gol, din penalty, in victoria cu 4-1 reusita acasa de Vissel Kobe impotriva lui Jubilo Iwata in etapa a 34-a, ultima a campionatului Japoniei. Celelalte goluri ale invingatorilor au apartinut altui jucator faimos, germanul Lukas Podolski.Villa mai are de jucat in acest sezon in Cupa Imparatului. Echipa lui urmeaza s-o intalneasca pe 21 decembrie in semifinale pe Shimizu Pulse, avand sansa calificarii in finala.Villa a fost omagiat in momentul inlocuirii sale in minutul 83. La sfarsitul meciului, clubul japonez si toti suporterii au desfasurat o pancarta uriasa cu imaginea fotbalistului alaturi de trofee si un mozaic cu numarul 7.Alaturi de sotie si de fiii sai, atacantul a putut urmari un video intitulat "Villa forever", cu mesaje emotionante si afectuoase din partea unor colegi si prieteni, printre care Andres Iniesta (care nu a jucat pentru Vissel Kobe in acest meci), Fernando Torres , Iker Casillas, Juanfran Torres, Iker Casillas, Cesc Fabregas, Xavi Hernandez , Andrea Pirlo, David Albelda, Pedro Rodriguez, Pepe Reina, Raul Gonzalez sau tenismanul Rafael Nadal Villa s-a transferat anul acesta la Kobe dupa ce a jucat la New York City FC , care l-a adus in locul sau pe romanul Alexandru Mitrita. Fotbalistul care si-a inceput cariera la Sporting Gijon a evoluat la Real Zaragoza, Valencia, FC Barcelona Atletico Madrid si Melbourne City.Villa este campion mondial si european cu nationala Spaniei, pentru care a marcat 59 de goluri in 98 de selectii.Editia din acest an a campionatului Japoniei a fost castigata de Yokohama F. Marinos, urmata pe podium de FC Tokyo si Kashima Antlers. Vissel Kobe a ocupat locul 8.