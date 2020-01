Unul dintre cei mai buni fotbalisti din istoria recenta se retrage

Ziare.

De Rossi si-a reziliat contractul cu Boca Juniors si pune punct unei cariere in care s-a remarcat in mod special la AS Roma , conform Sky Sport Italia.In cariera, Daniele De Rossi a castigat un titlu mondial cu nationala Italiei si unul la tineret.De asemenea, el mai are in palmares doua Cupe ale Italiei si o Supercupa a Italiei.In 2009 a fost desemnat cel mai bun jucator al anului in Italia.El a marcat 21 de goluri in cele 117 partide disputate in tricoul nationalei Italiei.C.S.