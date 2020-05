Unul dintre cei mai mari fotbalisti din istorie a murit dupa ce a fost batut si talharit

Ziare.

Miercuri, cel poreclit El Trinche a fost batut si talharit de un tanar, care i-a furat bicicleta.Carlovich a fost impis de catre acesta si s-a lovit violent cu capul de bordura, scrie Gianluca Di Marzio A fost dus de urgenta la spital, insa s-a stins din viata dupa doua zile in care a fost in coma indusa. Avea 74 de ani.Putin cunoscut la nivel international, Carlovich si-a petrecut toata cariera de fotbalist in Argentina, jucand, printre altele, la Rosario, Independiente si Colon."Cel mai bun fotbalist din lume a jucat deja in Rosario, iar numele sau e Carlovich", a spus Maradona in urma cu cativa ani buni.De asemenea, fostul selectioner al Argentinei, Jose Pekerman, a spus ca Tomas Carlovich a fost cel mai bun mijlocas pe care l-a vazut.I.G.