Vasile Miriuta, socat de modul in care a fost concediat in Ungaria: "Nu mi s-a mai intamplat niciodata in Romania"

Tehnicianul roman dezvaluie ca a fost concediat dupa ce l-a gonit pe patronul echipei din vestiar."Lucrul pentru care am plecat nu mi s-a mai intamplat niciodata in Romania. Am avut un meci cu Ujpest si la pauza ii dadeam indicatii lui Gicu Grozav si am vazut ca striga cineva in vestiar. Am crezut ca se bat astia ai mei. Era patronul echipei, il certa pe unul. Si cand m-am intors, i-am zis: Attila, ai venit cu prima dubla, ai mai adus niste bani la baieti? Frumos, ca sa nu...", a povestit Miriuta la Digi Sport "Te rog sa parasesti vestiarul, pentru ca in afara de mine, staff si jucatori, nu are cine sa caute in vestiar. Mi-a zis "Bine", iar de atunci comunicarea intre mine si el a fost doar prin mailuri. La ultimul meci, am pus un bodyguard la usa, i-am zis sa nu intre nici mama! M-a sunat a doua zi si mi-a spus ca nu mai putem continua", a adaugat acesta.Vasile Miriuta are 51 de ani si se afla pe banca lui Kisvarda de la inceputul acestui sezon.