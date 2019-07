Viitorul lui Ionut Radu a fost clarificat: Unde va evolua portarul echipei nationale

Ziare.

Ionut Radu, nascut in 1997, a avut in sezonul trecut 33 de meciuri in Serie A pentru Genoa, fiind unul dintre cei mai buni jucatori ai echipei. Cu formatia Primavera a lui Inter, Radu a castigat Viareggio Cup in 2015 si Coppa Italia 2015/2016, inainte de a debuta la prima echipa a nerazzurrilor in Serie A pe 14 mai 2016.Radu a contribuit la parcursul foarte bun al selectionatei de tineret a Romaniei la recentul Campionat European gazduit de Italia si San Marino.Genoa a incheiat stagiunea trecuta pe locul 17, primul deasupra zonei retrogradarii.