Vissel Kobe, echipa lui Andres Iniesta din Japonia, a castigat Supercupa dupa o desfasurare uluitoare a "loteriei" penaltiurilor (Video)

Crazy scenes in the Japanese Super Cup as Vissel Kobe (Andres Iniesta's team) won 3-2 on penalties over Yokohama F. Marinos... only after NINE STRAIGHT PLAYERS MISSED 😯 pic.twitter.com/3orjmOv2JX - Roberto Rojas (@RobertoRojas97) February 8, 2020

Vissel Kobe a disputat aceasta finala cu trofeul pe masa in fata celor de la Yokohama Marinos, ultimii fiind campionii Japoniei en-titre.A fost o partida plina de spectaculozitate, terminata cu scorul de 3-3 la finele celor 90 de minute. Kobe a condus la pauza cu 2-1, dupa reusitele semnate de Douglas si Furuhashi, in timp ce brazilianul Junior marca pentru Marinos.Yokohama a egalat in minutul 54 prin Ogihara, dar la putin timp dupa, Yamaguchi a marcat pentru Vissel, care conducea din nou pe tabela. S-a terminat egal, caci Erik a punctat in minutul 73, pentru a stabili scorul final al Supercupei.S-a trecut direct la executarea loviturilor de la 11 metri, acolo unde Iniesta a deschis balul pentru Vissel, cu o executie precisa. Dupa ce el a marcat, au mai urmat trei goluri consecutive, dar dupa acestea a urmat o serie cu adevarat neverosimila de ratari, 9 mai exact!Dupa aceste 9 ratari la rand, acelasi Yamaguchi a venit la punctul cu var si a fost singurul care si-a tinut firea, incheind aceasta finala cu scorul de 3-2, in nebunia publicului japonez aflat la meci. Partida a avut loc la Saitama, in fata a peste 51.000 de fani.Pe lista celor care au ratat s-a aflat si fundasul beglian Thomas Vermaelen, fostul fundas de la Arsenal si Barcelona, care a trimis balonul cu mult peste poarta.Vissel Kobe a castigat Supercupa asadar dupa 14 lovituri executate, acesta fiind al doilea trofeu din acest sezon, dupa Cupa Japoniei, castigata chiar in dimineata zilei de 1 ianuarie.Antrenor la gruparea japoneza Vissel Kobe este fostul fundas german al lui Bayern, Thorsten Fink.