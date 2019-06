Viteza halucinanta cu care circula Reyes in momentul accidentului in care si-a pierdut viata

Ziare.

com

Publicatia spaniola El Mundo Deportivo a intrat in posesia raportului politiei, din care reiese ca viteza excesiva si explozia uneia dintre anvelope a dus la accidentul rutier in care si-a pierdut viata fostul jucator al celor de la Real Madrid, Arsenal sau Sevilla.237 de kilometri pe ora ar fi fost viteza cu care circula Reyes, aflat la bordul unui autoturism Mercedes Brabus S550.Jucatorul in varsta de 35 de ani, aflat sub contract cu gruparea de liga secunda Extremadura, a pierdut controlul masinii dupa explozia unuia dintre cauciucuri. Autovehiculul a iesit, apoi, de pe carosabil, s-a lovit de parapeti, rasturnandu-se si luand foc!Reyes n-ar mai fi condus de multa vreme acea masina, iar politistii cred ca a omis sa verifice presiunea din roti inainte de a se urca la volan.Accidentul s-a produs sambata pe autostrada ce leaga Utrera de Sevilla, iar in el si-a pierdut viata si un var de-al lui Reyes, Jonathan, in timp ce un alt var de-al sau, Juan Manuel Calderon, se afla internat in stare grava la spital, avand arsuri pe 65 la suta din suprafata corpului.Juan Antonio Reyes a strans 21 de selectii pentru nationala Spaniei, reusind sa marcheze patru goluri.Fostul mijlocas a avut un CV impresionant, reusind sa castige de cinci ori Europa League, Supercupa Europei si Premier League. De asemenea, el a avut in palmares si o finala de Liga Campionilor.I.G.