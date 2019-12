Voluntariul pierde la Medias si se scufunda in subsolul Ligii 1

Ziare.

"Lanterna rosie" a clasamentului din prima divizie a dat o replica destul de buna, insa a pierdut pana la urma la limita, scor 0-1, pe terenul trupei lui Edi Iordanescu.A fost o partida destul de spectaculoasa, cu ocazii mari la ambele porti.Tira, singur cu portarul, si Alex Matan, jucatorul imprumutat de Hagi la gruparea ilfoveana, cu o bara, au ratat pentru Voluntari, in timp ce pentru gazde Bus a fost responsabil cu ratarile.Tot Bus a marcat si unicul gol al meciului, pe final, el profitand de o gafa a apararii adverse si punctand din 5 metri dupa ce a driblat si portarul.In urma acestei infrangeri, Voluntariul ramane ultima in Liga 1, candidata clara la retrogradare.: Plesca - R. Romeo, Larie, M. Constantin, Velisar - Fofana, N. Rosu - Olaru, N. Dumitru, Chamed - S. BusRezerve: R. Batista - Pleasca, Ely Fernandes, Droppa, Diakota, P. Costea, R. Trif: Rimniceanu - Struna, Balaur, Armas, Al. Vlad - Capatina, Gorobsov, Laidouni - I. Gheorghe, C. Tira, MatanRezerve: Mitrev - Lopez, Kocic, C. Costin, Signorelli, Ebralidze, PapazoglouM.D.