Wayne Rooney a facut senzatie pentru noua sa formatie din Anglia, la primul sau meci (Video)

Fostul mare fotbalist al nationalei Angliei si al lui Manchester United s-a intors in Albion dupa aventura din SUA de la DC United si chiar pe 1 ianuarie a semnat un contract cu Derby County, echipa de liga secunda britanica.La 34 de ani, Rooney a fost decisiv pentru echipa sa in victoria de joi seara din Championship cu Barnsley, scor 2-1. Englezul a oferit o pasa de gol pentru reusita lui Marriott , intr-un meci din runda cu numarul 26 a esalonului doi din Anglia.Derby a urcat asadar pana pe 17 in campionat dupa aceasta victorie.Pe langa postura de jucator si capitan, Rooney este si unul dintre antrenorii secunzi ai olandezului Philip Cocu, fost mare jucator si el la Ajax sau Barcelona Englezul a semnat un contract valabil pana in 2021 cu Derby. El este unul dintre cei mai prolifici marcatori din nationala Angliei, cu 53 de reusite la activ.Iata golurile marcate in partida despre care am vorbit mai sus, pe acest link