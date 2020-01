Wayne Rooney s-a intors in Anglia si a fost prezentat la noua sa echipa - oficial

Ziare.

El va evolua din aceasta iarna in liga secunda engleza, Championship, la 34 de ani, pentru gruparea Derby County. Rooney semnase chiar din vara un contract de jucator - antrenor, insa abia acum poate debuta si in calitate de fotbalist pe Pride Park Stadium.Anuntul a fost facut pe pagina de Instagram a clubului britanic El poate debuta chiar joi, 2 ianuarie, in partida lui Derby cu Barnsley.Rooney a fost legitimat in ultima perioada in SUA la DC United, cu care mai avea doi ani de contract, dar a fost intre timp convins de patronul "berbecilor", Mel Morris.Englezul a semnat un contract valabil pana in 2021. County este pe locul 17 in liga secunda.Rooney este unul dintre cei mai prolifici marcatori din nationala Angliei, cu 53 de reusite la activ.D.A.