Zidane il da de gol pe Mbappe

"El este cel care va decide in privinta viitorului sau. Pentru mine, Mbappe este jucatorul lui PSG si vom vedea ce va fi in viitor. El a spus intotdeauna ca visul sau este sa joace la Real Madrid", a declarat Zidane in cadrul conferintei de presa pe care a sustinut-o inaintea meciului de pe teren propriu cu Galatasaray , din Liga Campionilor, programat miercuri seara.Kylian Mbappe este legat prin contract de Paris Saint-Germain pana in 2022, iar oficialii clubului din capitala Frantei i-au pregatit deja un nou contract, cu un salariu egal cu cel incasat de brazilianul Neymar , cuprins intre 30 si 37 milioane euro, conform cotidianului Le Parisien.Conducatorii lui Real Madrid pregatesc, insa, o oferta de 300 milioane euro pentru a-si asigura serviciile lui Mbappe, in cazul in care campionul mondial va dori sa se desparta de PSG in vara anului viitor.