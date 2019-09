Salariile fotbalistilor romani din Serie A: Cine este cel mai bine platit "tricolor"

Ziare.

Cel mai bine platit "tricolor" este Stefan Radu, vicecapitanul celor de la Lazio incasand 1,4 milioane de euro pe sezon.El este insa departe de incasarile vedelor echipei din capitala, Immobile si Milinkovic-Savic avand salarii stagionale de 2,5 milioane de euro. Vlad Chiriches a fost transferat in aceasta vara de la Napoli la Sassuolo si primeste un milion de euro pe an la noua sa echipa.Cum este vorba despre o mutare sub forma de imprumut, iar la Napoli el primea 2,4 milioane de euro pe an, este de asteptat ca napoletanii sa suporte si ei o parte insemnata din salariul romanului.Al treilea "tricolor" din Serie A ca si incasari este Romario Benzar, platit si el cu un milion de euro pe sezon la Lecce.In fine, Andrei Radu, jucator imprumutat de Inter Milano la Genoa , are un salariu de "doar" 800 de mii de euro pe an.Cel mai bine platit fotbalist din Italia este superstarul Cristiano Ronaldo , care incaseaza 31 de milioane de euro pe sezon la Juventus, la mare distanta de oricare alt rival din campionat.M.D.