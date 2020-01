Uciderea lui Soleimani: Fostul presedinte francez Hollande spune ca Trump a pus lumea in pericol

Ziare.

"Decizia pe care a luat-o Donald Trump este mai mult decat nefericita, ea este grava si, odata si odata trebuie sa spunem asta, nu putem fi solidari cu ceea ce s-a intamplat si ceea ce constituie o escaladare extrem de periculoasa", a afirmat Hollande in direct la postul de radio France Culture."Rolul Frantei este de asemenea cel de a aminti la un moment dat responsabilitatile. Cea a Iranului este evidenta, este una grea, dar trebuie sa le spunem si SUA ca nu se comit acte de asemenea proportii fara a lua in calcul consecintele", a adaugat Hollande, citat de AFP.Fostul sef al statului francez s-a distantat astfel de succesorul sau Emmanuel Macron, care l-a asigurat duminica pe omologul sau american Donald Trump de "intreaga sa solidaritate cu aliatii"."De cand este presedinte al SUA, Donald Trump a pus lumea in pericol", a denuntat Hollande. "Sigur ca Iranul a comis acte total periculoase, a creat o tensiune in regiune", insa "nu din cauza faptului ca noi consideram ca Iranul a comis acte grave in regiune trebuie sa ne situam la acelasi nivel si sa folosim mijloace comparabile", a spus fostul presedinte francez.Iranul a promis "o riposta militara", o "razbunare dura", dupa uciderea, vineri, a generalului Soleimani, pe care o mare de oameni l-a omagiat luni la Teheran, cu o zi inainte de inhumarea lui.