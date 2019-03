Adina Florea a clasat ancheta in cazul lui Frans Timmermans, cercetat pentru abuz in serviciu si grup infractional organizat

Plangerea penala

Motivele clasarii: "intrucat s-a stabilit ca nu s-a decelat niciun element/indiciu de natura sa conduca la presupunerea rezonabila ca faptele reclamate ar exista in materialitatea lor."Anuntul a fost facut printr-un comunicat al Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie, denumita si Sectia de investigare a magistratilor, remisTimmermans a ajuns sa fie cercetat in Romania dupa ce site-ul "Lumea Justitiei", apropiat de postul de televiziune Antena3, i-a facut o plangere penala. Denuntul a fost formulat pe 30 ianuarie 2019.Sesizarea ii viza pe Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, comisarul european pe Justitie Vera Jourova, Augustin Lazar, procurorul general al Romaniei, dar si pe Angela Cristea, sefa reprezentantei Comisiei Europene in Romania.De asemenea, plangerea ii viza si pe cei care au tehnoredactat ultimul raport MCV, din 13 noiembrie 2018.Potrivit "Lumea Justitiei", oficialii europeni pot fi anchetati de SIIJ deoarece in art. 10 alin. (1) din Codul Penal scrie ca "Legea penala romana se aplica infractiunilor savarsite in afara teritoriului tarii de catre un cetatean strain sau o persoana fara cetatenie, contra statului roman, contra unui cetatean roman ori a unei persoane juridice romane".