Adina Florea, in vizorul MCV pentru ca l-a anchetat pe Timmermans: A tinut dosarul deschis timp de o luna, desi SS nu avea competenta

Comisia reaminteste faptul ca, in temeiul Protocolului privind privilegiile si imunitatile, atasat la tratate, membrii Comisiei si ai personalului acesteia beneficiaza de imunitate juridica pentru actele indeplinite in calitatea lor oficiala, pe teritoriul oricarui stat membru.



In pofida lipsei de competenta a autoritatilor romane in aceasta privinta, Sectia Speciala a inregistrat cazul la 11 februarie si l-a inchis abia la 27 martie, invocand lipsa de probe

Sursa: Raportul MCV

Functionarea Sectiei Speciale a confirmat temerile exprimate atat in Romania, cat si in exterior ca sectia respectiva ar putea fi utilizata ca instrument de presiune politica, se arata in raportul MCV, publicat marti de Comisia Europeana.In sprijinul acestor afirmatii, expertii fac trimitere la ancheta deschisa impotriva lui Timmermans, in care era vizat si fostul procuror general al Romaniei, Augustin Lazar. Raportul dezvaluie ca, desi nu avea competeta de a ancheta oficiali europeni, procurorul Adina Florea a tinut ancheta deschisa mai mult de o luna."In acest context, ar trebui sa se mentioneze, de asemenea, faptul ca Sectia Speciala a initiat o ancheta penala impotriva mai multor membri ai Comisiei si ai personalului acesteia, in urma unei plangeri din 30 ianuarie 2019, prin care acestia erau acuzati de abuz in serviciu, comunicarea unor informatii false si infiintarea unui grup infractional organizat in legatura cu intocmirea raportului MCV din noiembrie 2018.Ancheta respectiva il viza si pe procurorul general in exercitiu.", se arata in raportul MCV.Timmermans a ajuns sa fie cercetat in Romania dupa ce site-ul "Lumea Justitiei", apropiat de postul de televiziune Antena3, i-a facut o plangere penala. Denuntul a fost formulat pe 30 ianuarie 2019.Sesizarea ii viza pe Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, comisarul european pe Justitie Vera Jourova, Augustin Lazar, procurorul general al Romaniei, dar si pe Angela Cristea, sefa reprezentantei Comisiei Europene in Romania.De asemenea, plangerea ii viza si pe cei care au tehnoredactat ultimul raport MCV, din 13 noiembrie 2018.Potrivit "Lumea Justitiei", oficialii europeni pot fi anchetati de SIIJ deoarece in art. 10 alin. (1) din Codul Penal scrie ca "Legea penala romana se aplica infractiunilor savarsite in afara teritoriului tarii de catre un cetatean strain sau o persoana fara cetatenie, contra statului roman, contra unui cetatean roman ori a unei persoane juridice romane".