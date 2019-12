Scrisoarea de dragoste a lui Timmermans catre UK: Te iubesc pentru cine esti si ce mi-ai dat. Te crezi unica si diferita si esti asa, dar poate mai putin decat crezi

Ziare.

"De cand am urmat scoala britanica ai fost intotdeauna parte din mine. Acum pleci si mi se rupe inima", isi incepe Timmermans scrisoarea, publicata de The Guardian Frans Timmermans scrie ca recent a citit o carte cu scrisori de dragoste catre Europa. "Si m-a facut sa ma gandesc la iubirea mea pentru Marea Britanie", a punctat el. "Cred ca atunci cand v-ati alaturat Comunitatii Economice Europene eram la una dintre scolile voastre. Nu pe pamant britanic, ci in Italia. La Scoala Internationala Britanica Saint George din Roma, mai exact. Aveam 12 ani si invatam engleza. (...)Au trecut mai mult de 40 de ani de atunci. S-au intamplat atat de multe. Familia mea s-a intors in Olanda, am studiat acolo si in Franta. M-am casatorit si am devenit tata, am facut armata, am lucrat ca diplomat, am divortat si m-am casatorit din nou, am fost ales in Parlament, am servit in Guvern si sunt acum in Comisia Europeana. Marea Britanie a fost mereu acolo. Ca parte din mine", a notat el."Te cunosc acum. Si te iubesc pentru cine esti si pentru ce mi-ai dat. Sunt ca un vechi iubit. Iti cunosc punctele forte si punctele slabe. Stiu ca poti fi generoasa, dar si inselatoare. Stiu ca te crezi unica si diferita. Si desigur ca esti asa in multe feluri, dar poate mai putin decat crezi.Nu veti inceta niciodata sa va referiti la noi ca fiind 'continentali'.Va ajuta sa creati distanta de care credeti ca aveti nevoie. Dar, de asemenea, va impiedica sa vedeti ca toti avem nevoie de un pic de distanta intre noi. Toate natiunile europene sunt unice. Diferentele noastre sunt o sursa de admiratie, surpriza, disconfort, neintelegere, ridicol, caricatura si da, dragoste", a notat el.Frans Timmermans mai spune ca in cele mai bune momente aceste diferente ne fac sa fim cei mai creativi, productivi, pasnici si prosperi in familie. "In cele mai grele momente, diferentele noastre sunt manipulate pentru a insufla frica, pentru a propaga superioritatea, pentru a starni un membru al familiei impotriva celuilalt. Apoi lucrurile o iau razna", a continuat el."Ai decis sa pleci. Asta imi frange inima, dar respect aceasta decizie. Ai fost indecisa despre asta, asa cum ai fost mereu indecisa in privinta UE", a scris Frans Timmermans, adaugand ca este trist sa vada ca decizia Marii Britanii doare intreaga tara. "In acest proces s-au produs multe daune si ma tem ca vor urma mai multe", a continuat el."M-am simtit profund ranit cand ai decis sa pleci. Trei ani mai tarziu, sunt trist ca un membru al familiei noastre vrea sa ne rupa legaturile. Dar in acelasi timp, ma consoleaza gandul ca legaturile familiale nu pot fi niciodata rupte. Noi nu plecam nicaieri si veti fi intotdeauna bineveniti sa va intoarceti", a incheiat Frans Timmermans.