Timmermans spune ca britanicii alergau "ca niste idioti" la negocierile pentru Brexit

Timmermans se astepta "la niste trucuri demne de Harry Potter" de la ministri, relateaza BBC.Insa el a afirmat ca, in schimb, britanicii erau ca Lance Corporal Jones din Dad's Army, un serial de comedie britanic in care actiunea are loc in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.Negocierile dintre Marea Britanie si UE au inceput in 2017, dupa ce premierul Theresa May a declansat Articolul 50 prin care un stat membru paraseste blocul european.La sfarsitul lui 2018, May a ajuns la un acord cu UE, insa parlamentarii britanici au votat impotriva planului de trei ori, ceea ce a dus la o amanare a Brexit pana pe 31 octombrie 2019. Intr-un interviu acordat in martie 2019, Timmermans a declarat ca a fost "socat" sa vada cat de nepregatita era echipa britanica la inceputul negocierilor."Am crezut ca sunt atat de geniali. Ca au intr-un seif ascuns la Westminster o carte ca in Harry Potter plina de trucuri", a afirmat el.Insa dupa ce l-a vazut pe ministrul Brexit-ului de atunci, David Davis, tinand un discurs, Timmermans s-a razgandit."L-am vazut ca nu a venit, ca nu negociaza si m-am gandit 'O, Doamne, n-au niciun plan'", a precizat Timmermans."A fost foarte socant, sincer, pentru ca pericolul la a nu avea niciun plan ... Timpul trece si tu nu ai niciun plan. Este ca Lance Corporal Jones care spune 'Nu va panicati, nu va panicati'. Alergau ca niste idioti", a declarat el.Timmermans l-a criticat, de asemenea, pe Boris Johnson, fostul ministru britanic de Externe si actualul favorit sa devina noul premier britanic , pentru abordarea sa privind negocierile privind Brexit-ul."Poate sunt cam dur, dar este timpul sa fim duri. Nu sunt convins ca era sincer. Mereu am impresia ca se joaca cu noi", a precizat el.