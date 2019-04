Timmermans avertizeaza Guvernul Dancila sa nu dea azi ordonantele pe Justitie: Comisia va actiona imediat. Nu e timp de pierdut!

Ziare.

"Nu am spus din intamplare ca e vorba de o chestiune de mare urgenta. Daca sunt bine informat, s-ar putea ca foarte foarte curand sa se ia decizia care ar duce la risc de impunitate si ar schimba sistemul judiciar, astfel incat sa se mearga inapoi, mai degraba decat inainte, in ce priveste lupta anticoruptie si atunci Comisia ar actiona imediat, in zile. Nu e timp de pierdut!", a raspuns Timmermans unei intrebari de la Wall Street Journal.Anterior, liderul CE spusese ca Romania nu e pe drumul cel bun in acest moment si ca Bruxelles-ul va lua masuri in cazul in care nu se revine pe calea statului de drept."Romania trebuie sa puna din nou procesul de reforma in miscare. Am avertizat impotriva oricarei actiuni a Guvernului care ar garanta impunitate demnitarilor de rang inalt. Am avut mai multe discutii cu premierul, avem discutii la nivel de experti. Avem nevoie de rezultate imediate.Am fost clar: discutiile de dragul discutiilor nu sunt suficiente. Am discutat despre proiectele de OUG si sectia speciala pentru magistrati. Din pacate, nu putem spune ca Romania e pe drumul cel bun si Comisia Europeana va trebui sa actioneze cu toate instrumentele de care dispune", a spus Timmermans.Intrebat si daca nu va fi prea tarzie reactia, avand in vedere ca deja efectele se vor fi produs in Justitia din Romania, Timmermans a spus ca actioneaza conform parghiilor la indemana."Nu putem sa luam masuri impotriva unor ordonante care nu au fost deja adoptate. Am avut intalniri intense, zile intregi cu reprezentanti ai Guvernului Romaniei, le-am dat toate indiciile necesare pentru a evita aceasta situatie", a raspuns Timmermans.Vorbind de Bulgaria si Romania, Timmermans a spus ca ce se poate invata privind parcursul si problemele din cele doua tari in ce prveste justitia e ca Bruxelles-ul trebuie sa se asigure ca reforma este facuta inainte de aderarea la UE.Azi, de la ora 16:00, va avea loc sedinta saptamanala de guvern, existand informatii ca Executivul de la Bucuresti ar intentiona sa aprobe ordonanta de modificare a Codurilor Penale, care ar aduce dezincriminarea unor fapte grave.