Timmermans face un nou apel la autoritatile romane: Nu adoptati acea legislatie, nu reduceti lupta impotriva coruptiei (Audio)

Nu adoptati acea legislatie, nu reduceti lupta impotriva coruptiei, nu continuati sa mergeti pe aceasta cale, implementati recomandarile pe care vi le-a trimis Comisia.

Este insa Articolul 7 suficient sau si-a atins limitele?

Ati primit vreun raspuns la scrisoarea dumneavoastra?

Cum au raspuns Dancila si Dragnea

Intrebat de, la Bruxelles, daca a primit vreun raspuns din Romania la scrisoarea sa, Frans Timmermans a facut din nou apel la autoritatile romane sa renunte la modificarile legislative care pericliteaza democratia din Romania si relatia acesteia cu Uniunea Europeana.Prim-vicepresedintele CE a mentionat ca nu a primit vreun raspuns la scrisoare, ci stie doar ce a citit in presa."Am scris o scrisoare pe care am adresat-o presedintelui, celor doi presedinti ai Camerelor, precum si prim-ministrului, ca un pas preventiv pentru a avertiza ca, inca puteti corecta aceste lucruri.Aceasta este propunerea Comisiei. Ce e nou este dorinta de a avertiza si ceea ce sper ca vom face in urmatoarea Comisie va fi o munca mai asidua de prevenire, deoarece asta este intotdeauna mai bine decat sa trebuiasca apoi sa corectam", a declarat Timmermans pentru"Eu cred ca Articolul 7 este un instrument foarte important, iar procesul este inca in desfasurare in cadrul Consiliului, in cazul votului impotriva Ungariei si Poloniei. In cazul Romaniei, cred ca mai avem o sansa sa prevenim sa se intample aceste lucruri.Parlamentul a adoptat legislatia in discutie, dar aceasta inca nu a fost pusa in aplicare, iar eu incerc sa conving institutiile din Romania sa nu faca pasi in aceasta directie", a declarat Timmermans."Tot ce am vazut pana acum a fost ce a aparut in mass-media si pana acum nu e prea incurajator. Eu insa voi continua sa incerc. Nu am precizat niciun termen, insa vom vedea daca legislatia respectiva va fi adoptata sau nu", a mai spus Frans Timmermans. Timmermans a transmis zilele trecute o scrisoare in care avertizeaza ca Articolul 7 din Tratatul UE va fi declansat in cazul Romaniei daca modificarile aduse Codurilor Penale vor intra in vigoare.Scrisoarea este datata 10 mai, fiind adresata presedintelui Klaus Iohannis, premierului Viorica Dancila, presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, dar si presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea."In ultimele luni, Comisia Europeana a fost nevoita sa tot revina asupra evolutiei statului de drept in Romania. Comisia a subliniat de fiecare data ca se fac pasi inapoi in progresele inregistrate in ultimii ani. Problemele pe care le-am identificat, dar si recomandarile date pentru a le rezolva nu au fost luate in considerare.De asemenea, nici recomandarile facute de Comisia de la Venetia sau GRECO nu au fost abordate. Din pacate, ultimele evolutii din Romania depasesc problemele existente privind statul de drept. In raportul MCV din noiembrie 2018, Comisia a stabilit o cale clara de urmat - oprirea acestui trend si revenirea Romaniei pe calea cea buna (...) insa aceasta a fost ignorata", se arata in scrisoarea semnata de Timmermans."Nu am raspuns inca. Pentru mine exista o dezamagire. E prima data... si in noua ani cat am stat la Bruxelles in calitate de europarlamentar am vazut multe comisii europene, dar mie mi se pare ca acum se actioneaza politic. Si in momentul in care mai sunt doua saptamani pana la alegeri sa trimiti o astfel de scrisoare Guvernului Romaniei mi se pare nepotrivit", a declarat Viorica Dancila."A ajuns la Camera Deputatilor astazi, am rugat pe colegii mei sa se uite, pe domnul Iordache si pe ceilalti colegi din Comisia Juridica. Am avut gura aurita, eu am spus zilele trecute ca am auzit ca principalul subiect discutat de Iohannis cu stapanii lui a fost sa scoata repede ceva iar impotriva Romaniei, ca asa il ajuta pe el in campania electorala", a spus sapatamana aceasta si Liviu Dragnea.Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis Schinas, a demontat afirmatiile social-democratilor facute ca urmare a scrisorii lui Frans Timmermans pe tema statului de drept din tara noastra.Intrebat marti daca presedintele Comsiei Europene, Jean Claude Juncker, a discutat despre scrisoare cu Klaus Iohannis, cand cei doi s-au vazut, pe 9 mai, la Sibiu, purtatorul de cuvant al CE a raspuns negativ."Bineinteles ca nu. S-a decis inainte ca presedintele (Comisiei Europene - n.red.) sa mearga la Sibiu. Scrisoarea a fost discutata in cadrul unei intalniri a Colegiului (Colegiul comisarilor - n.red.) din 30 aprilie, unde a primit intreg sprijinul din partea Colegiului", a declarat Margaritis Schinas.