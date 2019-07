Borisov a negociat cu Timmermans pentru presedintia CE si, spre nemultumirea acestuia, a transmis discutia live pe Facebook

Ziare.

In cadrul intalnirii Timmermans cauta sprijin pentru candidatura sa, iar Borisov profita de ocazie pentru a-i spune ce doreste tara sa de la Bruxelles (inclusiv intrarea in Schengen si incetarea MCV).Aceasta discutie transmisa in direct la initiativa premierului bulgar pe propria sa pagina de Facebook ofera o imagine inedita a modului in care se poarta de obicei astfel de tratative.In urma tratativelor purtate de Franta, Germania, Spania si Olanda a fost avansata o solutie de compromis pentru impartirea principalelor posturi de conducere ale institutiilor europene, prin care olandezul Frans Timmermans (S&D) ar urma sa preia presedintia Comisiei Europene, iar Manfred Weber (PPE) pe cea a Parlamentului European, desi acesta din urma a fost sustinut de populari pentru a deveni presedinte al executivului comunitar.Compromisul nu a fost bine primit de multi lideri membri ai PPE, dar Borisov, desi face si el parte din familia popularilor europeni, parea deschis fata de aceasta idee."Un compromis se contureaza - Weber va lua Parlamentul si dumneavoastra veti lua Comisia, asadar am vrut sa vorbim", ii spune Borisov lui Timmermans in discutia purtata la sediul misiunii permanente a Bulgariei la UE."Am colaborat minunat de-a lungul anilor", completeaza premierul bulgar, iar Timmermans da aprobator din cap si raspunde prin "prekrasno", echivalentul in limba bulgara al cuvantului "minunat".Apoi Borisov ii prezinta o lista cu "ceea ce este important pentru noi", inclusiv crearea unui hub al gazelor in Bulgaria, intrarea acestei tari in Schengen si dorinta guvernului bulgar ca Bruxelles-ul sa puna capat programului UE ce monitorizeaza eforturile Bulgariei de combatere a coruptiei (mecanismul MCV, n.red)."Am vrut sa ne vedem pentru a discuta aceste lucruri", precizeaza premierul bulgar, aratandu-se favorabil compromisului evocat, intrucat "sincer vorbind, Weber are ani de experienta in Parlament, in timp ce dumneavoastra aveti mai multa experienta in Comisie, ca prim-vicepresedinte"."Exista unele state membre ale UE din Europa Centrala si de Est care au unele rezerve (fata de Timmermans, n.red), dar le-am spus ca eu cred in integritatea dumneavoastra", insista Borisov, facand aparent referire la Ungaria si Polonia, pe care Timmermans le acuza ca nu respecta statul de drept."Astazi am vorbit cu Pedro (Sanchez), Emmanuel (Macron), (Mark) Rutte, Angela (Merkel) si cu alti colegi (cu care am convenit) ca este mult mai bine sa venim cu o solutie decat sa ramanem inflexibili", mai spune seful guvernului de la Sofia.Timmermans raspunde: "Da, sunt de acord. Cred ca intotdeauna am lucrat impreuna foarte bine. Intotdeauna am fost direct si sincer cu voi si intotdeauna mi-am exprimat admiratia pentru ceea ce faceti in lupta impotriva crimei organizate in tara dumneavoastra. Am avut multe discutii sincere. Aceasta este baza pe care apreciez prietenia noastra".Apoi Timmermans se intoarce catre camera afirmand: "Nu sunt sigur ca ar trebui sa inregistram toate acestea", moment in care transmisia in direct se opreste.