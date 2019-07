Frans Timmermans si "golanii" Europei. Respect si regret!

Cred insa ca Frans Timmermans, iesit din competitie pentru ca a aparat principiile si statul de drept, merita multumirile si respectul Romaniei. A acelei Romanii care stie ca i-a suierat glontul pe la ureche.

Din punctul de vedere al Romaniei cel putin,Daca ne vom uita la ultimii doi ani si jumatate teribili, Frans Timmermans a fost politicianul care a luptat cel mai hotarat pentru statul de drept si anticoruptia din Romania.Din informatiile mele, dincolo de luarile publice de pozitie ale lui Frans Timmermans, domnia saMai pe romaneste, fara efortul extraordinar al lui Frans Timmermans, atat public, cat si nepublic, Dragnea era astazi un om liber, dezincriminat si cu piciorul pe grumazul Romaniei.Va aduceti amintede la tribuna congresului PES? Acelasi Timmermans implora Romania sa nu faca pasi inapoi, avertiza guvernul ca la primul pas inainte se activeaza articolul 7 al Tratatului UE, i-a primit pe magistratii romani disperati de asaltul PSD si i-a tratat cu un respect pe care acestia nu l-au simtit niciunde in tara.A fost "cea mai profunda consideratie pe care ne-a aratat-o cineva vreodata", a spus intr-un interviu pentru Ziare.com copresedinta forumului Judecatorilor, Anca Codreanu . Ca sa aiba toti timp sa termine de vorbit, dl Timmermans a prelungit durata intalnirii dandu-si peste cap agenda.Tot: "Impactul acestor modificari (ale Codurilor Penale - n.red.) ar fi agravat in continuare de orice reglementari care sa permita cai extraordinare de atac in cazurile afectate de hotararea Curtii Constitutionale privind completurile ICCJ, care ea insasi reprezinta o ingerinta in independenta sistemului judiciar si ar putea afecta protectia eficienta a intereselor financiare ale UE". Si iata ca aceste ticalosii continua., unul cu greu inchis abia dupa ce SS a fost repetat informata ca nu are competenta asupra unui oficial european.Ce dovada mai puternica a importantei dlui Timmermans in apararea statului de drept decat cantecul pe care i l-a dedicat PSD in campanie: "Frunza verde de bostan/ Eu nu-l vreau pe Timmermans/ Ca un om partinitor/ Din tara lalelelor".Si stia bine de ce. Cred ca daca depindea de dl Timmermans, nu de bulgarul Stanishev, frate de cruce cu Dragnea, PSD era demult scos din randul socialistilor europeni.Mai aud politicieni care stramba din nas: dar Timmermans e socialist, nu putem accepta un socialist. Dar cand ii sorbeam vorbele cu bocancul lui Dragnea pe cap, cand fiecare declaratie era un balon de oxigen, cand era ultima reduta in fata haului pregatit de Dragnea pentru aceasta tara, era cumva tot socialist?Iar olandezul serios si principial nu a dus razboiul acesta pentru statul de drept si democratie doar in ceea ce priveste Romania. A fost la fel de dur cu toti "golanii" politici, de unde si razbunarea acestora.De la presedintia Consiliul european prin Donald Tusk, la varianta intermediara a jumatatii de mandat pentru bulgarul Stanishev, prietenul lui Dragnea, pana la finalul nimic.Din sursele mele extrem de apropiate de miezul discutiilor, nu Franta a blocat-o pe dna Kovesi. Pentru Franta, parchetul european nu a fost niciodata o miza serioasa. Mizele mari s-au vazut si presedintele Macron le-a bifat pe toate: Banca Centrala pentru Franta, infrangerea reguliisi Consiliul european pentru familia europeana.Daca Romania, ca presedinte ConsUE, organiza un nou vot indicativ in Coreper dupa votul din Comisia LIBE care a desemnat-o castigatoare pe Laura Codruta Kovesi, acesta i-ar fi dat castig de cauza dnei Kovesi, care ar fi fost deja fara probleme procuror sef EPPO inainte de alegeri. Si tocmai pentru ca stia asta, guvernul Dancila a tinut cu dintii sa nu mai fie niciun vot, iar negocierea Consiliu - PE s-a purtat de pe pozitii ireconciliabile. Dar asta din cauza guvernului Dancila, nu a Frantei.Si pentru ca tot mai e pe masa dupa ce guvernul Dancila a blocat castigatorul de drept pe criterii profesionale, desi nu a fost inclusa in pachetul de negociere dintre liderii europeni, in poza mare fiind nesemnificativa, functia aceasta pare sa devina premiul de consolare pentru Est, unul pe care "golanii" politici nu si l-ar fi dorit., depinde din ce parte vrei sa privesti. Pentru unii va fi dovada ca inainte de a lupta pentru principii trebuie sa fii atent cu propriul interes politic, pentru ca prea multe principii, iata!, fac rau interesului propriu. Altii insa cred ca pot vedea o poveste despre verticalitate, despre refuzul de a face compromisuri majore, indiferent de costul pe care aceasta inflexibilitate il poate avea.Cat despre sefia CE, eu nu sunt deloc sigura ca dna Ursula von der Leyen este mai mult decat un nume care sa umple pe moment locul primit de populari in negocierea din Consiliu. Ceea ce inseamna ca presedintia CE va ramane la PPE, ca sa nu se strice echilibrul, dar, spun surse de la Bruxelles, e inca discutabil daca Ursula von der Leyen va trece cu bine peste perioada ramasa pana sa fie votata.Asa ca poate ar fi bine ca echipa presedintelui Iohannis sa nu mai impinga pe surse cu atata insistenta ca Romania a obtinut o mare victorie pentru ca a sustinut-o din primul moment, probabil chiar inainte ca presedintele Macron sa ii rosteasca numele, pe dna von der Leyen. Jocul ar putea fi inca deschis, dar numai pentru cei care stiu ce si cum sa negocieze.