Timmermans spune ca un Brexit fara acord ar fi o tragedie

"Boris Johnson si-a acordat timp pentru a decide daca este de o parte sau de cealalta in aceasta disputa. El si-a oferit mult timp pentru a se decide si acum pozitia sa este clara", a spus Timmermans, referitor la fostul ministru de Externe britanic, care intre timp a fost votat la succesiunea Theresei May."Cred ca si pozitia UE este clara. Regatul Unit a ajuns la un acord cu Uniunea Europeana si UE va ramane consecventa cu privire la acel acord", a adaugat reprezentantul CE, care s-a referit la promisiunea repetata a lui Boris Johnson de a renegocia acordul cu Bruxelles-ul.In conditiile in care Boris Johnson, care a condus campania pro-Brexit inainte de referendumul din 2016, urmeaza sa devina premier al Marii Britanii, blocul comunitar se pregateste pentru un Brexit fara acord, dar ia in considerare si o posibila amanare a iesirii Regatului Unit.Irlanda este sub presiune din partea altor state UE pentru a pregati frontiera sensibila de pe insula pentru controalele care vor deveni necesare dupa Brexit, in special in cazul unei iesiri fara acord, noteaza Reuters.