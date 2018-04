Razvan Burleanu a castigat un nou mandat in fruntea FRF

Razvan Burleanu - 33 de ani, fost presedinte al Federatiei Romane de Minifotbal, iar din 2014 ocupa functia de presedinte al FRF;

Cu 168 de voturi din 254 exprimate, seful FRF si-a asigurat astfel inca 4 ani in fruntea fotbalului romanesc.Chiar daca a avut parte de sprijinul mai multor nume grele din PSD, precum Liviu Dragnea si Gabriela Firea, marele favorit Ionut Lupescu a strans doar 78 de voturi.Ceilalti doi candidati, Marcel Puscas si Ilie Dragan, au primit 8, respectiv 0 voturi."Va multumesc! Ati fost foarte drepti, integri. Nu a fost chiar un fleac, dar i-am ciuruit! Va promit ca numarul meu va ramane acelasi", a spus Razvan Burleanu dupa anuntarea rezultatelor.Alegerile pentru presedintia FRF au fost precedate de multe scandaluri si decizii surprinzatoare, precum asocierea lui Ionut Lupescu cu presedintele PSD, si s-au incheiat cu un rezultat neasteptat, in special prin prisma diferentei.Razvan Burleanu (33 de ani), acuzat ca ar fi sustinut de Serviciile Secrete, parea ca a pierdut mult teren in aceasta saptamana, dupa ce liderii PSD si-au anuntat public sustinerea si s-au pozat alaturi de Ionut Lupescu.Politicul pare insa ca n-are influente la Federatia Romana de Fotbal, iar Razvan Burleanu va continua in fruntea forului.Ziua alegerilor n-a fost lipsita nici ea de incidente, votantii arucandu-si cuvinte grele intre ei , iar FIFA, UEFA si MTS trimitand reprezentanti pentru a se asigura ca totul va decurge corect.Vezi si:1. Razvan Burleanu - 168 voturi2. Ionut Lupescu - 78 voturi3. Marcel Puscas - 8 voturi4. Ilie Dragan - 0 voturi16:50 - Digi Sport anunta, pe surse, ca Razvan Burleanu ar avea chiar peste 150 de voturi! Reamintim ca la alegeri au participat 254 de membri FRF.16:49 - N-avem inca rezultatele oficiale, dar castigatorul e sigur Razvan Burleanu.16:44 - Sunt peste 128 de buletine de vot in favoarea lui Razvan Burleanu, ceea ce inseamna ca actualul presedinte al FRF va ramane inca 4 ani la Casa Fotbalului.16:43 - Echipa lui Razvan Burleanu se bucura, chiar daca rezultatele nu sunt inca oficiale.16:39 - Managerul de competitii din cadrul FRF, Felix Grigore, numara si el in paralel voturile si pare destul de optimist. De altfel, si pe culoarele de la Casa Fotbalului se vorbeste despre o noua victorie a lui Razvan Burleanu.16:38 - Din moment in moment vom afla rezultatele...16:26 - Gata! S-a incheiat votul: "Ne retragem putin mai in spate sa facem situatia voturilor. Va rugam sa nu veniti peste noi, nu mai puteti face nimic din acest moment".16:23 - Ne apropiem de finalul votului. Urmeaza numaratoare si apoi anuntarea rezultatelor.16:10 - Se voteaza in continuare si e putin probabil sa avem rezultatele inainte de ora 17:00.15:51 - Organizatorii muta pupitrul la care se voteaza deoarece votul s-ar reflecta intr-un geam aflat deasupra!!! FRF, in anul 2018!15:11 - A inceput votul. Reamintim ca vor vota 254 de membri afiliati FRF.15:00 Digi Sport prezinta durata discursurilor celor patru candidati la presedintia FRF:Razvan Burleanu - 18 minute si 39 secunde;Ionut Lupescu - 11 minute si 4 secunde;Ilie Dragan - 9 minute si 38 de secunde;Marcel Puscas - 8 minute si 12 secunde.Limita de timp stabilita era de 10 minute.14:56 - Se prezinta procedura de vot, urmeaza ca in mai putin de o ora (speram noi) sa aflam rezultatele.14:49 - Razvan Burleanu a vorbit mult, depasind timpul alocat si provocand rumoare in sala: "Am dezvoltat in ultimii 4 ani proiecte pe care trebuie sa continuam. Am pus fotbalul pe primul loc. Astazi suntem pregatiti sa continuam proiectele pe care le-am inceput impreuna. In primul mandat am pus pe primul loc stabilitatea financiara a FRF. Astazi nu mai avem aceasta povara. Avem o viziune, un plan si o echipa foarte buna. Am devenit o organizatie stabila si sanatoasa din punct de vedere financiar. Am facut multe lucruri bune, dar toate acestea sunt amenintate. Noi am facut FRF ce este astazi, noi trebuie sa ne demonstram forta. Suntem chemati sa ne protejam viitorul si lucrurile bune facute. Suntem responsabili pentru miile de copii care joaca fotbal, pentru Liga 2 si Liga 3, pe care trebuie sa le dezvoltam. Suntem responsabili pentru viitorul fotbalului feminin si al futsalului, pe care ceilalti vor sa le lase de izbeliste pentru ca nu produc bani.Noi am venit acolo unde munciti, pe terenuri. Nu v-am chemat cu arcanul in sala unui primar vremelnic. Ne-am intalnit cu partidele, insa numai atunci cand interesul dumneavoastra o cerea. Nu am venit sa va cer ceva sau sa va promit ceva. de la FRF au disparut trepadusii are va cereau atentii. Au disparut racnetele si usile inchise. A disparut impartirea dumneavoastra pe ranguri fotbalistice. Suntem in fata unei decizii foarte simple: trebuie sa alegeti intre echipa FRF care lucreaza pentru dumneavoastra si gasca ce va promite ca nu o sa va mai lucreze. De ce sa optam pentru incertitudine? Pentru schimbare de dragul schimbarii?Am gasit esaloane de arbitri bantuite de spagi, divizii bantuite de straini de mana a doua. FRF se afla atunci in pragul colapsului financiar. Numarul sponsorilor era zero. Lucram cu fapte, nu cu vorbe. Faptele sunt mai puternice. Am gresit, dar nu am gresit ca sa ma imbogatesc, eu, familia sau prietenii mei. Am gresit pentru ca am vrut sa facem lucrurile cat mai repede si cat mai bine. Nu putem garanta calificari la turneele finale, desi ni le dorim. Nu pot face asta nici jucatorii si antrenorii, cu atat mai putin cei din echipa administrativa."14:22 - Urmeaza Ionut Lupescu: "Am venit cu pofta nebuna de munca si, impreuna cu dumneavoastra, sa reusesc sa redresam fotbalul romanesc. Cred in mare masura ca vom putea redresa fotbalul romanesc. Ma aflu azi sa dam restart fotbalului romanesc. Vin in fata dumneavoastra cu sufletul deschis si cele mai bune intentii. Vreau sa pun in slujba fotbalului romanesc tot ce-am invatat in cariera mea. Vreau respect pentru oamenii din fotbal, pentru fotbalisti, media... De asemenea, transparenta. Vreau sa vedeti mereu ce se intampla inauntru. De asemenea, dialog. Doar prin dialog se pot gasi solutii. Veti avea maine un presedinte care nu va pune nimic mai presus de lege si regulamente. Am alaturi de mine toti profesionistii lasati pe dinafara pana acum".Ionut Lupescu a lansat si un atac dur la adresa actualului sef al FRF: "A intrat in conflict cu toata lumea, cu fosti fotbalisti, mass-media si UEFA. Si-a pierdut sustinerea tuturor. Doar 10% din populatie il mai vrea in fruntea FRF. Doar 10%".14:17 - "Fotbalul romanesc nu este pe un drum bun. Din discutiile avute prin tara am realizat care sunt problemele reale ale fotbalului romanesc. Aceleasi probleme erau si in urma cu 15-20 de ani. Am ramas cu aceleasi probleme: lipsa unei competitii efeciente, lipsa unei scoli de antrenori, probleme de arbitraj, de Comisii, de felul in care judeca aceste Comisii. Vreti sa continuam cu aceleasi probleme? Sau e cazul sa oprim in ceasul al 13-lea sa oprim acest bolovan care se duce la vale? Lasati partidele si presedintiii Consiliilor Judetene si haideti sa schimbam ceva", a declarat Marcel Puscas.14:09 - Ilie Dragan este primul care ia cuvantul: "Chiar daca am plecat cu ultima sansa in alegeri, sunt increzator. Ceea ce va voi spune acum nu se afla in program. Vreau sa le multumesc celor 5 cluburi care mi-au oferit sansa de a fi aici, au parte de respectul meu, chiar daca doua dintre acestea si-au retras ulterior sprijinul. Banuiesc ca nu au facut-o din proprie initiativa."13:59 - Cei patru candidati vor avea cate 10 minute la dispozitie pentru discursuri.13:56 - "Din 255 de voturi, eu am 160-170 in acest moment", anunta, sigur de victorie, Razvan Burleanu.13:53 - Membrii FRF au revenit in sala, iar votul va incepe in curand. A intrat in sala si Ionut Lupescu, evitand contactul cu Razvan Burleanu. "Kaiserul" s-a asezat langa Cristi Chivu si Mircea Lucescu.12:58 - Mircea Lucescu a ajuns si el la sediul FRF. Dupa adoptarea bugetului, Razvan Burleanu a anuntat ca sedinta este suspendata pentru o pauza, astfel ca sala s-a golit. Este ultimul moment in care se mai pot discuta liber intentiile de vot. Toti cei patru candidati se afla la Casa Fotbalului.12:55 - Bugetul pe 2018 este unul ambitios. FRF isi propune sa obtina venituri de minim 18 milioane de euro si sa aiba cheltuieli de maxim 18 milioane de euro.12:30 - Abia acum a ajuns la sediul FRF si Ilie Dragan, candidat la alegeri.11:57 - Razvan Burleanu nu va sta mult timp fara slujba, in cazul in care va pierde alegerile:11:48 - 254 de membrii afiliati participa la Adunarea Generala a Federatiei Romane de Fotbal, iar momentele de tensiune n-au lipsit. Membrii s-au certat pe componenta Comisiei de validare a voturilor, relateaza Digi Sport. Apoi, Tudor Iacov a intrebat dupa care statut se organizeaza alegerile pentru presedintia FRF.11:46 - Bogdan Gheorghita, presedintele AJF Vaslui si votant declarat al lui Razvan Burleanu, este presedintele comisiei de validare a voturilor, anunta postul TelekomSport.11:44 - Gino Iorgulescu, presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal si membru in Comitetul Executiv al FRF, nu este prezent la sedinta.11:40 - Mihai Stoichita vorbeste acum cu multe emotii, pare ca mai are putin si izbucneste in plans in unele momente. Isi revine doar cand isi citeste discursul de pe foaie.11:28 - "Il sustin pe Ionut Lupescu pentru ca stiu ca este omul potrivit pentru aceasta functie. Eu nu alerg dupa functii, am onoare. L-a refuzat pe Burleanu acum 4 ani", a declarat Cristi Chivu, sosit la Casa Fotbalului alaturi de Ionut Lupescu.11:24 - "Nu am nicio emotie, m-am intors acasa si sper sa schimbam fotbalul romanesc", a declarat Ionut Lupescu, in fata sediului FRF.11:15 - Ionut Lupescu a ajuns la sediul FRF. Alaturi de el este Cristi Chivu, fostul capitan al echipei nationale.11:06 - 254 de membri (din 256 afiliati) voteaza presedintele FRF. Adunarea Generala a FRF poate fi vizionata in direct la TV pe Digi Sport 1.10:51 - Avem primele suspiciuni de frauda la alegerile FRF:ora 10:25 - La Casa Fotbalului a ajuns fostul arbitru Cristi Balaj, care a declarat ca: "Mi-as dori sa castige Lupescu. Pentru mine exista doar doi candidati, Ionut Lupescu si Marcel Puscas. Atat".Cinci candidati s-au inscris in cursa pentru fotoliul de presedinte, insa numai patru au indeplinit criteriile regulamentare si au fost inscrisi la alegeri:Lupta se va da insa intre actualul sef de la Federatie, Razvan Burleanu, si fostul director general al FRF, Ionut Lupescu.Citeste si: Razvan Burleanu si Ionut Lupescu, fata in fata inaintea alegerilor: Plusuri si minusuri pentru cei doi candidati Vezi si:Adunarea Generala a FRF va avea loc miercuri, 18 aprilie 2018, cu incepere de la ora 11.00, in sala "Nicolae Dobrin" de la Casa Fotbalului.Dupa parcurgerea temelor aflate pe Ordinea de Zi a Adunarii Generale, anterior punctului privind alegerea Presedintelui, se va lua o pauza de 15 minute.In perioada primei parti a Adunarii Generale, candidatii nu vor avea acces in sala de sedinte, cu exceptia situatiei in care acestia vor reprezenta un membru afiliat, pe baza de delegatie.Intrarea in sala a candidatilor va avea loc dupa pauza, acestia urmand sa-si ocupe locurile rezervate in randul I. Din cauza locurilor limitate, fiecare candidat va avea dreptul de a fi insotit de maximum 2 persoane. Numele insotitorilor va fi comunicat catre FRF, in scris, cu cel putin 12 ore anterior desfasurarii sedintei Adunarii Generale.Ulterior pauzei mentionate, sedinta va fi condusa, in temeiul art. 38 alin. 2 din Statutul FRF, de Secretarul General al FRF in functie, domnul Radu VISAN.Fiecare candidat va beneficia de un timp maxim de 10 minute, in care sa-si sustina programul electoral.Pentru o desfasurare in conditii optime si in vederea mentinerii ordinii sedintei, nu vor putea fi adresate intrebari din sala, iar programele electorale vor fi sustinute exclusiv de catre candidati, orice alte interventii nefiind acceptate.Procedura de vot:Alegerea Presedintelui se va efectua prin vot secret, cu buletine de vot.Comisia de validare a voturilor va fi desemnata prin vot deschis de catre Adunarea generala a FRF, la propunerea Secretarului General al FRF. Acesta va formula propuneri privind componenta Comisiei de validare a voturilor, alcatuita din 5 membri, dintre care un presedinte.Comisia de validare a voturilor va fi alcatuita astfel incat pentru fiecare dintre candidati sa existe in cadrul comisiei un reprezentant al unui club care sa-i fi acordat o propunere de candidatura.Comisia de validare a voturilor va prelua plicurile sigilate, continand buletinele de vot. Comisia de validare a voturilor, prin presedintele sau, va anunta numarul de buletine de vot care se vor distribui delegatilor membrilor afiliati.Se va efectua apelul nominal al membrilor afiliati si fiecare delegat se va prezenta la Comisia de validare si va semna tabelul aflat in posesia Comisiei.Ulterior semnarii tabelului, Comisia va aplica stampila FRF pe prima pagina a unui buletin de vot (ca element de siguranta) si il va inmana delegatului respectiv impreuna cu stampila de vot.Pe buletinele de vot vor fi tiparite numele candidatilor la functia de Presedinte.Dupa primirea buletinului de vot, delegatul se va deplasa la locul special amenajat pentru exercitarea votului, unde, in secret, va proceda la exprimarea optiunii sale, prin aplicarea stampilei de vot in dreptunghiul aferent candidatului pe care il prefera.Dupa aceasta operatiune, va impaturi buletinul de vot astfel incat sa se asigure secretul votului si va introduce buletinul in urna, apoi va restitui stampila de vot comisiei de validare.Numarul buletinelor de vot distribuite delegatilor prezenti la Adunarea Generala se va anunta de presedintele Comisiei de validare a voturilor inainte de a se trece la numararea voturilor.Dupa ce toti delegatii isi vor fi exercitat dreptul la vot, Comisia de validare a voturilor va proceda la deschiderea urnei si la numararea voturilor obtinute de fiecare candidat la functia de Presedinte. Vor fi valabile numai voturile exprimate potrivit procedurii aratate la punctul 8.Nu vor fi valabile si, pe cale de consecinta, vor fi anulate buletinele de vot in care:a) nu a fost aplicata stampila in dreptunghiul aferent niciunui candidat;b) a fost aplicata stampila de mai multe ori pe buletinele de vot; ATENTIE: In conformitate cu dispozitiile art. 40 alin. 3 din Statutul FRF vor fi anulate si buletinele de vot ce contin stampila aplicata de doua sau mai multe ori pe buletinul de vot, indiferent daca stampila a fost aplicata de mai multe ori in cadrul dreptunghiului cu numele unui candidat sau ale mai multor candidati.c) au fost adaugate numele altor candidati decat ale celor inscrisi initial pe buletinul de vot;Daca numarul buletinelor de vot existente in urne va fi egal sau inferior celui al buletinelor distribuite, votul va fi validat. Daca numarul buletinelor din urne va fi mai mare decat numarul buletinelor distribuite, votul va fi anulat si se va proceda la o noua votare.Dupa deschiderea urnei si numararea voturilor valabil exprimate si a celor anulate, Comisia de validare a voturilor va consemna rezultatul alegerilor prin procesul-verbal intocmit si semnat de toti membrii comisiei. Rezultatul va fi comunicat Adunarii Generale de presedintele comisiei de validare a voturilor.Va fi declarat ales in functia de Presedinte al FRF candidatul care va obtine majoritatea voturilor (jumatate plus unu) membrilor afiliati prezenti.In situatia in care, dupa primul tur de scrutin, niciun candidat nu va obtine majoritatea ceruta de statut, se va organiza al doilea tur de scrutin, la care vor participa doar primii doi candidati care au intrunit cel mai mare numar de voturi in cadrul primului tur de scrutin. Daca pe locul al doilea se vor afla, la egalitate de voturi, doi candidati, scrutinul se va desfasura intre acestia si candidatul aflat pe primul loc.Incepand cu cel de-al doilea tur de scrutin, delegatii membrilor afiliati vor inscrie pe buletinul de vot numele candidatului pe care il vor prefera dintre cei calificati in turul de scrutin respectiv. Se vor utiliza exclusiv instrumentele de scris (pixurile) puse la dispozitia delegatilor de catre comisia de validare a voturilor.In cazul egalitatii numarului de voturi, scrutinul se va repeta pana la departajare.Va fi declarat ales in functia de Presedinte al FRF, incepand cu cel de-al doilea tur de scrutin, candidatul care va obtine cele mai multe voturi dintre voturile exprimate si validate.Comisia de validare a voturilor va confirma rezultatul alegerilor prin procesul-verbal intocmit si semnat de toti membrii comisiei. Rezultatul pe care presedintele comisiei de validare a voturilor il va comunica Adunarii Generale a FRF se va consemna in procesul-verbal al Adunarii Generale a FRF.4 ani dureaza mandatul presedintelului Federatiei Romane de Fotbal.