FRF vine cu "o informatie fierbinte din tabara adversarilor": Decizia neasteptata luata de suedezi inaintea meciului cu Romania

Suedezii vor pregati tocmai in Cipru meciul care poate fi decisiv pentru calificarea la turneul final de anul viitor."O informatie fierbinte din tabara adversarilor: Staff-ul Suediei a organizat o deplasare neasteptata pentru lotul cu care abordeaza partida de vineri, impotriva Romaniei! Nordicii vor ajunge maine la 1.200 km sud de Bucuresti in... Cipru! Aici vor fi cantonati pana pe 14 noiembrie, urmand sa ajunga in capitala noastra in jurul pranzului, la putin peste 24 de ore inainte de meci", anunta site-ul oficial al FRF Meciul dintre Romania si Suedia e programat vineri seara, de la ora 21:45, pe Arena Nationala din Bucuresti.Inaintea acestui meci, Suedia ocupa locul 2 in clasamentul Grupei F a preliminariilor pentru EURO 2020, cu 15 puncte, iar Romania se afla pe pozitia a 3-a, cu 14 puncte."Tricolorii" au nevoie ca de aer de o victorie, in timp ce nordicii se multumesc cu siguranta si cu un rezultat de egalitate, avand in vedere ca in ultima etapa vor juca pe teren propriu cu Insulele Feroe.De partea cealalta, selectionata pregatita de Cosmin Contra va juca in ultima etapa a grupei cu Spania, deja calificata la EURO 2020.I.G.