UEFA a dat verdictul dupa meciul dintre Romania si Suedia: Amenda usturatoare pentru FRF

In urma declaratiilor din tabara suedeza, UEFA a decis sa numeasca un inspector disciplinar care sa ancheteze cazul de la Bucuresti. Acesta a discutat cu doi dintre jucatorii Suediei, ambii sustinand ca s-au auzit scandari rasiste. De asemenea, a gasit inregistrari in care fotbalistul Alexander Isak era apostrofat de suporterii romani. Astfel, UEFA a decis sa deschida o procedura disciplinara pe aceasta speta.Juristii FRF au avut la dispozitie doar trei zile pentru a pregati apararea. In acest timp, s-au depus la dosar declaratiile a trei dintre jucatorii nostri, s-au urmarit peste 250 de minute de inregistrari video si s-au extras declaratii din tabara Suediei care au negat prezenta rasismului, inclusiv cele ale selectionerului Janne Anderson de la conferinta de presa de dupa meci, cand a declarat ca nu a auzit astfel de scandari, scrie site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal In plus, s-a demonstrat ca au existat doar huiduieli, iar acestea au fost prezente si in momentele in care mingea nu se afla la jucatorul Alexander Isak. Un alt argument important prezentat la UEFA de Departamentul Juridic al FRF a fost faptul ca niciodata in istorie nu am fost suspendati pentru manifestari rasiste cu directie catre fotbalistii de culoare.Dovezile furnizate de Federatia Romana de Fotbal i-au convins pe membrii Comisiei de Disciplina UEFA ca nu se impune nicio sanctiune.In schimb, Federatia Romana de Fotbal a fost amendata cu 40.500 de euro pentru folosirea materialelor pirotehnice, aruncarea de obiecte in teren si afisarea de bannere interzise.