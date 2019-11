80 de specialisti UEFA, in vizita la Arena Nationala: Iata ce-au verificat

Ziare.

Arena Nationala va gazdui cele 4 meciuri atribuite Romaniei, in perioada 14 -29 iunie.A fost cea de-a patra vizita planificata a UEFA, din cele sase care vor fi organizate pana la debutul EURO 2020, anunta site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal Delegatia UEFA a numarat aproximativ 80 de specialisti, care au intrat in discutii despre managementul stadionului.Operatiunile de meci care vor fi derulate vara viitoare au fost impartite in 25 de proiecte de implementare, printre care se numara Acces, Ceremonii, Transport, ICT, Comercial, Operatiuni Media, Gazon, Tribune (scaune), Semnalizare si Orientare, Ticketing, Securitate.Din partea romana au facut parte tot aproximativ 80 de persoane responsabile cu organizarea EURO 2020 la Bucuresti. Acestea au provenit de la Primaria Capitalei, FRF si autoritati locale si nationale implicate in organizare.