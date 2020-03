Burleanu anunta ca Liga 1 s-ar putea opri in plin campionat

Ziare.

Burleanu a mentionat ca, daca in perioada urmatoare, in Romania vor creste numarul cazurilor de coronavirus, cu siguranta se va ajunge la oprirea meciurilor de la Liga 1 pana la cel mai slab nivel."Daca pandemia de coronavirus va creste, vom opri fotbalul! Sanatatea e mai importanta decat orice. Nu avem autoritatea necesara pentru a spune ce se va intampla cu Liga 1.Cred ca foarte multe lucruri se vor schimba. Cred ca si competitiile europene vor fi decalate. Intr-o situatie de criza te adaptezi", a spus Burleanu la Digi Sport."Va invit sa asteptam pana maine dimineata sa vedem cum vor evolua lucrurile. Suntem in contact cu autoritatile. Luam decizii de la ora la ora", a mai spus Burleanu.La ora redactarii acestui articol, in Romania s-au inregistrat 39 de cazuri de coronavirus. Dintre acestea, 18 sunt doar in Bucuresti.In prezent, singura masura anuntata a fost ca meciurile din fotbalul romanesc se vor desfasura fara spectatori.C.S.