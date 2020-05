Ce se intampla cu Liga a II-a si Liga a III-a: Planul Federatiei Romane de Fotbal

Ziare.

com

"La Liga a II-a propunerea pe care merge FRF este organizarea unui play-off si play-out, dar nu e stabilit inca formatul exact. Iar promovarea si retrogradarea ar trebui sa ramana in aceleasi conditii. Ar trebui sa retrogradeze trei echipe de la Liga a II-a si sa promoveze trei, doua direct si una la baraj cu echipa din Liga I", a declarat sursa citata.La nivelul celui de-al treilea esalon fotbalistic, conform planului propus de FRF la intalnirea de joi cu reprezentantii cluburilor, ar urma sa se mai dispute din actualul sezon doar 6 partide de baraj pentru promovarea in Liga a II-a: "La Liga a III-a, doar la seriile a 2-a, a 3-a si a 5-a sa existe un baraj intre locurile 1 si 2, pentru ca aici exista o diferenta mai mica de 3 puncte in clasament. Ar fi de jucat practic 6 meciuri in luna iulie la aceste baraje de promovare, si nu retrogradeaza nimeni".In aceste conditii, barajele de promovare din Liga a III-a ar urma sa se dispute intre AFC Unirea Slobozia si ACS Mostistea Ulmu (Seria 2), AFC Progresul Spartac Bucuresti si CSM Slatina (Seria 3) si ACS Fotbal Comuna Recea si CS Minaur Baia Mare (Seria 5).Daca aceasta propunere a FRF va fi validata de Comitetul Executiv, CS Aerostar Bacau si U Craiova 1948 ar promova direct in Liga a II-a.Competitiile fotbalistice din Romania, intrerupte initial pana la 31 martie, au fost suspendate printr-o decizie a Comitetului de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal cel putin pana la momentul ridicarii starii de urgenta decretate ca urmare a pandemiei de coronavirus. Liga Profesionista de Fotbal a anuntat ca intentioneaza sa reia actuala editie a campionatului Ligii I in weekend-ul 13-14 iunie.