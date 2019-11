Concluziile trase de CEO-ul UEFA pe partea de organizare dupa vizita facuta la Bucuresti

Ziare.

Prezent la Bucuresti in vederea participarii la tragerea la sorti a grupelor EURO 2020, gazduita, sambata, de Complexul Expozitional Romexpo din Capitala, reprezentantul UEFA se declara multumit de stadiul lucrarilor si se asteapta ca Bucurestiul sa fie pregatit pentru turneul final din vara viitoare."Pregatirile pentru EURO 2020 sunt in desfasurare si se afla in grafic. In iunie 2020, Bucurestiul va fi pregatit sa gazduiasca partidele de la turneul final", a fost mesajul lui Martin Kallen, potrivit site-ului oficial al FRF Martin Kallen a anuntat ca proiectul UEFA EURO 2020 in 12 orase europene implica un cost de aproximativ 680 de milioane de euro si ca profitul s-ar putea ridica la aproximativ 2 miliarde de euro.De asemenea, le-a oferit celor prezenti o veste importanta: 11 staruri ale fotbalului mondial vor fi prezente la tragerea la sorti UEFA EURO 2020 de sambata, 30 noiembrie, de la Romexpo.Alaturi de Giorgio Marchetti, directorul de competitii UEFA, vor urca pe scena: Iker Casillas (Spania) - Philipp Lahm (Germania), John Sivebæk (Danemarca), Ricardo Carvalho (Portugalia), Marcel Desailly (Franta) - Theodoros Zagorakis (Grecia), Joao Mario (Portugalia), Karel Poborsky (Cehia), Ruud Gullit (Olanda) - Andrey Arshavin (Rusia), Francesco Totti (Italia).Vezi si: Lovitura de teatru: FRF propune alte stadioane pentru EURO 2020 Arena Nationala din Bucuresti va gazdui patru meciuri de la turneul final al EURO 2020, trei din faza grupelor si unul din optimile de finala.EURO 2020 se va desfasura in perioada 12 iunie - 12 iulie.