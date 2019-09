Conducerea FRF participa la inaugurarea unei investitii a Guvernului Ungariei in fotbalul romanesc

Ziare.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Executivul de la Budapesta pompeaza bani seriosi in doua formatii din Romania, FK Csikszereda si Sepsi OSK, rezultatele investitiilor fiind vizibile inclusiv la nivelul rezultatelor sportive.Oficialii celor doua echipe au insistat de fiecare data ca banii veniti din Ungaria nu sunt investiti in salarii, ci in infrastructura, iar acum exista o prima proba certa.Divizionara secunda FK Csikszereda a inaugurat, vineri, noua instalatie de nocturna a stadionului din Miercurea Ciuc, una ridicata cu banii Guvernului de la Budapesta."Conducerea fotbalului romanesc si CEO-ul Fondului Bethlen Gabor, care a finantat investitia, sunt asteptati sa participe la ceremonia de inaugurare", au scris inaintea evenimentului cei de la szekelyhon.ro Fondul Bethlen Gabor este cel prin intermediul caruia Ungaria investeste sume impresionante in comunitatile maghiare din statele vecine, inclusiv in Romania.La stadionul din Miercurea Ciuc, fondurile ungurilor au ajutat la montarea unei instalatii de nocturna, dar si a instalatiei de incalzire a gazonului.Presedintele FRF Razvan Burleanu , dar si alti inalti oficiali ai FRF au fost prezenti vineri seara la meciul dintre Csikszereda si U Cluj , din etapa a noua a ligii secunde, prima partida disputata in nocturna la Miercurea Ciuc.M.D.