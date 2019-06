Curtea de Apel Bucuresti a anuntat decizia definitiva in dosarul in care Mititelu a cerut despagubiri in valoare de 300 de milioane de euro din partea FRF

Ziare.

Dupa un proces ce a durat mai bine de opt ani, Curtea de Apel Bucuresti a respins solicitarea facuta de Mititelu.Adrian Mititelu castigase in prima instanta acest proces, dar decizia a fost intoarsa la apel."Marti, 11 iunie 2019, Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat in mod definitiv in sensul respingerii solicitarilor de daune in cuantum de aproximativ 300 de milioane euro cerute Federatiei Romane de Fotbal de Fotbal Club U Craiova S.A. pentru excluderea acestui club la data de 20 iulie 2011.Dupa 8 ani de litigii, pretentiile Fotbal Club U Craiova S.A., sustinute pe calea unei suite intregi de demersuri procesuale, sunt dovedite in mod irevocabil ca neintemeiate.Federatia Romana de Fotbal isi exprima inca o data adeziunea fata de principiul legalitatii ca fundament al oricaror demersuri pe care le intreprinde in activitatea sa", se arata intr-un comunicat al FRF Formatia lui Adrian Mititelu a fost dezafiliata in 2011 dupa ce a atacat o decizie luata de FRF in instantele civile, desi mai avea o cale de atac in instantele sportive.Toti jucatorii au ramas asadar liberi de contract, iar Mititelu a sustinut ca a pierdut aproximativ 300 de milioane de euro.El a folosit drept argument clauzele de reziliere pe care jucatorii de la echipa sa le aveau.C.S.