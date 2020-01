Dosar penal la FRF: Procurorii ar urmari bani rulati printr-o academie fara activitate

Ziare.

com

Cei de la Gazeta Sporturilor scriu in editia de vineri ca una dintre pistele din dosarul penal deschis de DIICOT in care sunt cercetate posibile infractiuni de constituire a unui grup infractional organizat, delapidare si evaziune fiscala in cadrul FRF vizeaza "Academia Nationala de Fotbal - FRF".Aceasta Academie a fost infiintata de forul roman in urma cu un an si, potrivit sursei citate, activitatea a fost inexistenta pana acum.Cu toate acestea, prin intermediul ei ar fi fost rulate mai multe sume de bani provenite de la UEFA.Se suspecteaza ca aceste operatiuni ar putea fi fictive, de aici si acuzatiile de evaziune fiscala si delapidare.Academia FRF isi propune lucruri foarte indraznete, precum "crearea unui sistem de educatie pentru sportivii care activeaza la nivel de mare performanta", insa implementarea acestora este mult intarziata.In urma cu numai cateva zile, DIICOT transmitea ca are in lucru un dosar penal ce vizeaza Federatia Romana de Fotbal.Cercetarea este in rem in aceasta faza, ceea ce inseamna ca vizeaza doar posibilele infractiuni, nu si persoanele. Daca insa faptele ilegale vor fi confirmate de ancheta, va incepe urmarirea penala asupra celor vinovati.FRF a anuntat imediat dupa comunicatul DIICOT ca procurorii nu au descins la sediul forului si nici nu au solicitat documente pe alte cai.