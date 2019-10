Echipele din Romania, interzis in Europa League: FRF explica de ce va fi aproape imposibil sa ne mai calificam in grupe

Ziare.

Forul de la Bucuresti a publicat scrisoarea-circulara transmisa de UEFA cu privire la schimbarile ce vor avea loc in preliminarii si admite ca Europa League va deveni inaccesibila.Cum calificarea in grupele Champions League va fi si mai dificila, formatiilor de la noi le va ramane Europa Conference League ca aproape singura sansa de a juca in intrecerile continentale.Iata insa comunicatul FRF:"Dupa cum se stie, lista de acces pentru UEFA Champions League (UCL) va ramane neschimbata, modificari urmand sa fie aduse UEFA Europa League (UEL), in conditiile in care, peste doi ani, va aparea o noua competitie continentala la nivelul cluburilor, UEFA Europa Conference League (UECL).- Competitia propriu-zisa se va bucura de participarea a doar 32 de echipe, fata de cele 48 care se infrunta in momentul de fata, numarul fiind valabil si in stagiunea 2020-2021.- In ciclul 2021-2024, vor fi alcatuite 8 grupe a cate 4 echipe, care vor juca fiecare cu fiecare, acasa si in deplasare, acestei faze urmandu-i optimile de finala (castigatoarele celor opt grupe se vor califica direct), sferturile de finala, semifinalele si finala.- Inaintea optimilor se va disputa o runda aditionala, numita play-off. Vor fi, de fapt, opt confruntari, in fiecare dintre ele urmand sa joace cate o echipa clasata pe locul 2 in una dintre grupele UEL si una de pe locul 3 din una dintre grupele UCL. Formatiile care vor triumfa in aceste "duble" vor accede, la randu-le, in optimile UEL.- Castigatoarea UEL se va califica automat in faza grupelor UCL, evident in sezonul urmator.- Competitia propriu-zisa UEL va insemna un total de 141 de meciuri, ce se vor disputa in 15 saptamani.- In faza grupelor se vor califica direct 11 echipe (castigatoarea Cupei si locul 5 din campionat ale tarilor de pe locurile 1-4 in clasamentul coeficientilor UEFA + castigatoarea Cupei si locul 4 din campionat ale tarii de pe locul 5 + castigatoarea Cupei tarii de pe pozitia a 6-a) + detinatoarea UECL.- Celelalte 20 de echipe vor veni din calificari, dar trebuie mentionat ca jumatate (adica 10) dintre acestea vor fi formatii care vor esua in UCL: 6 eliminate din turul 3 preliminar si din play-off-ul UCL league path (adica partea tabloului unde nu vor evolua campioanele, ci ocupantele locurilor 2 sau 3 ale tarilor de pe locurile 5-15) si 4 care vor esua in play-off-ul UCL champions path (partea tabloului rezervat campioanelor tarilor ce vor ocupa locurile 11-55 in amintita ierarhie a coeficientilor).- Celelalte 10 echipe, care ar avea sansa sa evolueze in grupe, vor ajunge prin intermediul play-off-ului UEL, unde vor participa 20 de grupari. Dar si aici cercul se restrange, caci, pe langa castigatoarele Cupelor tarilor de pe locurile 7-12, in play-off vor ajunge 6 grupari ce vor fi eliminate in turul 3 preliminar (champions path) al UCL, alte 3 din turul 3 preliminar al UEL (acesta insemnand, insa, perdantele turului 2 preliminar al UCL league path + castigatoarele Cupelor tarilor de pe locurile 13-15) si 5 calificate din turul 3 preliminar al UEL (insemnand, insa, campioanele nationale care vor pierde in turul 2 preliminar al UCL).Evident, avem de-a face cu un hatis si cu o interdependenta cvasitotala cu preliminariile UCL, misiunea gruparilor romanesti urmand sa devina din ce in ce mai ingrata, tinand cont de faptul ca am ajuns, in momentul de fata, pe locul 30.Mai mult, conform principiilor tragerii la sorti a play-off-ului UEL, patru dintre intalniri vor opune campioane nationale, astfel incat sa existe certitudinea ca printre cele 32 de echipe din faza grupelor se vor afla si (minimum) patru campioane.- Practic, va fi o oglinda a UCL si UEL, adica 32 de echipe in faza grupelor (8 grupe a cate 4), careia ii vor urma optimile de finala, sferturile de finala, semifinalele si finala.- Aidoma UEL, optimile vor fi precedate de play-off (8 confruntari tur-retur), unde vor evolua cate o ocupanta a locurilor 2 din grupe si cate un loc 3 din grupele UEL.- Si in acest caz vorbim despre un total de 141 de partide, ce vor avea loc in 15 saptamani. Practic, copie la indigo a UEL, dar la un nivel inferior.- Evident, castigatoarea UECL va fi calificata automat in editia viitoare a fazei grupelor UEL.- Singura deosebire este aceea ca nu vor exista echipe calificate direct, toate cele 32 urmand sa vina din preliminarii. Este vorba despre un total de patru tururi (trei runde de calificare + play-off-ul), repartizarea gruparilor pe fiecare tur in parte fiind facuta tot prin prisma clasamentului coeficientilor. Daca, de exemplu, locurile 6 din primele patru tari ale ierarhiei coeficientilor si locul 5 din tara de pe locul 5 vor fi calificate direct in play-off, este vital ca, la inceputul sezonului 2020-2021, cand va fi publicata lista de acces pentru sezonul urmator (2021-2022), sa ocupam, in cel mai rau caz, locul 29. Motivul? Tara de pe locul 30 isi va trimite toate cele trei reprezentante (castigatoarea Cupei + locurile 2 si 3) in turul 1 preliminar. Cea de pe locul 29 va avea castigatoarea Cupei si vicecampioana in turul 2 preliminar si locul 3 in runda inaugurala), pe cand asociatia nationala de pe pozitia a 28-a va avea toate cele trei echipele in turul 2 preliminar al acestei noi competitii, main path.- Trebuie, insa, spus ca nu toate cele 32 de echipe vor veni din calificarile UECL. 10 vor ajunge in faza grupelor dupa ce vor fi fost eliminate din play-off-ul UEL, alte 5 din asa-numita UECL champions path (trei tururi, la care vor participa eliminate din UCL si UEL) ceea ce inseamna ca preliminariile (main path) vor da un numar de doar 17 calificate. Mai intervine un "dar", pentru ca se mai creeaza o interdependenta cu preliminariile UEL: 3 dintre echipele din play-off vor fi cele eliminate din Q3 al UEL.UEFA specifica faptul ca aceasta veritabila increngatura, in care sunt implicate toate cele trei competitii, are drept scop ca minimum 34 dintre cele 55 de asociatii nationale afiliate la UEFA sa fie reprezentate macar in faza grupelor unei competitii. Exista garantia, evoca forul fotbalistic european, ca in fazele grupelor se vor afla minimum 14 campioane in UCL, intre 8 si 11 campioane in UEL si intre 9 si 12 campioane in UECL.Ca de obicei, jocurile din grupele UCL vor avea loc in zilele de marti si de miercuri, iar cele din UEL si UECL joia, existand doua ore de start: 18.45 si 21.00 (orele Europei Centrale), ceea ce inseamna ca se va renunta la 18.55 (ora Europei Centrale), folosita in prezent."