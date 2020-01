Florinel Coman a primit trofeul "Golul Anului 2019" (Video)

Ziare.

com

Golul sau a adunat cele mai multe voturi ale fanilor pe pagina de Facebook a Echipei Nationale intr-o competitie care s-a desfasurat pe intreaga durata a lunii decembrie 2019.In finala concursului, Coman l-a invins pe colegul sau de la nationala, George Puscas, care a candidat si el cu reusita sa din partida cu Feroe, din preliminariile EURO 2020."Multumesc tuturor suporterilor care m-au votat. A fost un an greu in care am muncit foarte mult. Din fericire s-au vazut si performantele", spune Florinel Coman."Am intrat in joc intr-un moment cheie, am scos acel penalty si apoi am vazut reactia fanilor romani care ne-au incurajat, am vazut fericirea pe chipul lor. E un sentiment placut cu care nu m-am mai intalnit. Cred ca EURO 2019 m-a lansat, dupa acel turneu am avut o incredere foarte mare", a continuat jucatorul lui FCSB.