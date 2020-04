FRF a anulat 31 de competitii fotbalistice

Ziare.

"Federatia Romana de Fotbal, in urma consultarilor avute cu reprezentantii cluburilor, a decis sa incheie sezonul competitional pentru copii si juniori. Singura competitie care ramane intrerupta este Liga Elitelor U19, a carei castigatoare are dreptul de a participa in UEFA Youth League. In urma consultarilor avute cu membrii afiliati, din dorinta de a proteja copiii si a diminua riscul infectarii, avand in vedere si faptul ca nu exista o miza competitionala de tip retrogradare/promovare, dar si pentru a putea incepe pregatirea sezonului urmator, administratia FRF a luat decizia de a anula toate competitiile de copii si juniori de pe teritoriul Romaniei pentru sezonul 2019/2020, in total 31 de competitii.In acelasi timp s-a cazut de acord ca reluarea antrenamentelor sa reprezinte prioritatea cluburilor imediat ce conditiile sanitare si legale o vor permite. Anterior, pe 9 martie, FRF luase hotararea de a intrerupe toate competitiile de copii si juniori organizate de FRF si Asociatiile Judetene de Fotbal pana la redeschiderea scolilor", se arata pe site-ul citat.Juniori:U19: Campionatul National U19, Campionatul Judetean U19, Cupa Romaniei U19, Supercupa Romaniei U19U17: Liga Elitelor U17, Campionatul National U17, Campionatul Judetean U17, Cupa Romaniei U17, Supercupa Romaniei U17U16: Liga Elitelor U16U15: Liga Elitelor U15, Cupa Romaniei U15, Supercupa Romaniei U15U14: Turneul SperantelorU13: Campionatul National U13U11: Campionatul National U11U10: Interliga NationalaU9: Interliga NationalaU8: Interliga NationalaU7: Interliga NationalaLiga Elitelor U19, intrerupta prin decizia Comitetului de Urgenta din 9 martie, ramane suspendata, urmand sa se gaseasca o solutie pentru a se stabili echipa ce va participa in UEFA Youth League.Junioare:U15: Campionat National U15U13: Campionat National U13Futsal:U19: Campionat National U19, Liga Elitelor U19, Cupa Romaniei U19Grassroots:ONSS - Invatamant primarONSS - Invatamant gimnazialONSS - Invatamant licealCampionat National UniversitarCampionat National Universitar de FutsalCampionat Unificat in 7Competitiile Cupa Satelor, Cupa Tymbark Junior si Fotbal si feminitate, intrerupte si ele in urma deciziei Comitetului de Urgenta din 9 martie, se amana pentru toamna, datele de disputare urmand sa se stabileasca ulterior, in functie de evolutia situatiei in ceea ce priveste epidemia COVID-19.