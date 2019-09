FRF ia o decizie surprinzatoare inaintea Olimpiadei din 2020

Ziare.

Impreuna cu sponsorul tehnic Joma, va fi creat un echipament de joc editie limitata, dedicat exclusiv turneului olimpic de fotbal Tokyo 2020 la care Romania este calificata, anunta site-ul oficial al FRF "FRF isi doreste sa implice suporterii nationalei cu talent creativ si competente de design in acest proces de realizare a echipamentului de joc. In spiritul mesajului din sloganul echipelor reprezentative, 'Luptam Impreuna!', ne dorim ca fanii sa fie cu adevarat parte integranta a marii familii tricolore si sa trimita pana pe 4 octombrie propunerile lor pentru crearea echipamentului special. Toate propunerile trimise vor fi analizate de o comisie, care va decide cele 5 top design-uri pentru faza finala", noteaza sursa citata.Concursul presupune trimiterea de catre persoanele interesate a unei propuneri de design pentru echipamentul de joc al tricolorilor la Tokyo 2020, respectiv tricou, sort si jambiere.Designul trebuie trimis in varianta electronica, in format pdf, impreuna cu detalierea propunerii (culori folosite, elemente de design, tehnici de imprimare etc.), datele personale ale concurentului impreuna cu acordul de prelucrare a datelor personale si un CV, pe adresa de email concurs@frf.ro.Persoana desemnata castigatoare a concursului de design va primi un premiu in valoare de 1.000 de EURO, constand in produse Joma.