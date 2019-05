FRF reactioneaza dur dupa imaginile revoltatoare de la petrecerea Craiovei, aparute in presa (Video)

Ziare.

com

Prin intermediul unui comunicat postat pe site-ul oficial, FRF il trage de urechi pe Nicusor Bancu, fundas care are 9 prezente in echipa nationala a Romaniei."Federatia Romana de Fotbal si staff-ul echipei nationale dezaproba total atitudinea manifestata de jucatorii si staff-ul echipei U Craiova 1948 Club Sportiv in materialul video pe care, suntem convinsi, opinia publica l-a descoperit cu aceeasi profunda mahnire.Fotbalist al echipei nationale de seniori, Nicusor Bancu are o responsabilitate in plus si trebuie sa constituie permanent atat un exemplu pentru colegii mai tineri, dar si pentru generatiile de copii care practica fotbalul.Mesajul pe care il propune prin acest video este unul impotriva celor mai importante valori ale fotbalului si contrar regulilor care fundamenteaza activitatea la loturile reprezentative.El si toti ceilalti membri ai familiei loturilor reprezentative din imagini, fotbalisti si componenti ai staff-ului, contribuie la construirea unei imagini straine de performanta, care nu le onoreaza prezentul si viitorul.Respectul fata de adversarii din competitie, cu atat mai mult cu cat ei reprezinta coechipieri in cadrul loturilor nationale, reprezinta un principiu de la care niciun fotbalist nu poate abdica."La petrecerea de final de an a Universitatii Craiova, finantatorul clubului a fost in prim-plan, scandand impotriva rivalelor traditionale.Mihai Rotaru a fost acompaniat de primii doi capitani ai Craiovei, Nicusor Bancu si Alexandru Mateiu, dupa cum se poate observa in imaginile aparute pe site-ul Telekom Sport.