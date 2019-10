FRF reactioneaza vehement in cazul prezentei copiilor pe National Arena la meciul cu Norvegia

Ziare.

com

Prin intermediul unui comunicat de presa, FRF a respins ferm orice "smecherie" pentru a fenta sanctiunea UEFA Totodata, FRF a transmis ca tinerii prezenti pe National Arena nu au fost obligati sa vina la meci, ci pentru ei a fost o bucurie ca au luat parte la acest eveniment.Federatia Romana de Fotbal este dezamagita de abordarea ridicola cu care mai multi lideri de opinie au tratat actiunea de invitare a copiilor in tribune la meciul Romania - Norvegia, in sensul ca FRF "s-a folosit de acesti copii" si a abordat sanctiunea UEFA cu 'smecherii'.Diferitele grade de speculatie in acest registru au transformat, pe alocuri, dezamagirea FRF in indignare. Drept pentru care, FRF se simte obligata sa informeze opinia publica despre realitatea din spatele acestei actiuni.Cea mai deplasata ipoteza pe care dorim sa o demontam este aceea ca zecile de mii de copii au fost aduse fara voia lor la stadion, prin metode preluate din cultura mitingurilor politice. In afara de declaratia ferma a FRF ca nu a organizat in niciun fel deplasarea copiilor, mai stau marturie a falsitatii acuzei zecile, poate sutele, de declaratii ale copiilor preluate in mass media inainte si dupa meci. Cu totii si-au manifestat bucuria de a veni la Arena Nationala, unii dupa obositoare calatorii de la Timisoara sau Satu Mare. Speram ca banuiala ca FRF poate manipula si presa sa publice doar anumite pareri de copii nu a ajuns inca in registrul de atac al criticilor nostri.O alta speculatie absolut neadevarata este aceea ca FRF a apelat la 'smecherii' pentru a 'fenta' sanctiunea UEFA. Probabil ca aici acuza este generata de o precara cunoastere a regulamentelor si a spiritului sanctiunilor acordate de UEFA. Chiar si dihotomia vehiculata de 'legal, dar imoral' este nesustenabila. Ca sa fie mai bine inteles, sa amintim ca pana acum ceva timp UEFA inchidea stadioanele ca sanctiune, fara nicio exceptie. Daca si-ar fi dorit in continuare stadioane goale, UEFA ar fi pastrat vechea reglementare. Or, UEFA, prin toate actiunile si programele sale, transmite fara incetare ca fotbalul nu inseamna doar jocul in sine, ci cuprinde, in acelasi cuvant, spectacolul oferit suporterilor. Asadar, organismul european isi doreste ca spectatorii sa fie in tribune, nu la portile stadionului sau acasa. Desigur, sanctiunea pentru xenofobie trebuie aplicata, dar fotbalul trebuie sa mearga inainte si sa dea lectii. De aceea, UEFA a gasit o cale de mijloc, aceea de a permite copiilor sa intre la meciuri cu sanctiuni, producand astfel o frustrare si o stigmatizare a fanilor extremisti.Daca UEFA ar fi dorit sa reglementeze aceasta exceptie, ar fi facut-o, asa cum este foarte stricta cu alte categorii de spectatori si invitati la meciuri, unde stipuleaza cuantumuri fixe. La copii nu exista nicio limita impusa pentru ca tocmai acesta este spiritul, sa fie fotbal cu tribune pline. Absurdul acuzei ca FRF a fentat sanctiunea UEFA mai este demonstrat si de faptul ca la acest meci cu copii s-au cheltuit bani de care nu ar fi fost nevoie la stadionul total inchis. Cum se stie, insa, FRF a oferit fiecarui copil o apa, o gustare, steaguri si esarfe tricolore. Apoi FRF a angajat stewarzi ca la orice meci, ceea ce la porti inchise n-ar fi fost nevoie. S-au suplimentat si serviciile medicale de urgenta, cele de curatenie, consumurile de utilitati. Totodata, fiecare copil a intrat cu bilet cu loc, ceea ce inseamna alte cheltuieli pentru procesarea a 30.000 de bilete. La o socotealasimpla, de 1-2 euro cheltuiala suplimentara pentru fiecare copil, rezulta ca FRF aproape ca si-a dublat singura sanctiunea pecuniara pe care o primise o data cu inchiderea portilor. Cine fenteaza o sanctiune, dar plateste dublu? E absurd.FRF vrea totodata sa raspunda unor critici, pe alocuri ambalate in sugestii, privind accesulcopiilor in tribune si la alte meciuri ale Nationalei, nu numai la cele cu sanctiuni. Acest lucru se intampla deja, nu trebuie initiat niciun demers. Scolile si academiile de fotbal, pe baza unei solicitari la FRF, au avut si au acces gratuit la meciurile Nationalei. Totodata, fixarea unui numar de copii care sa aiba acces la urmatorul meci, cel cu Suedia, ar insemna o abandonare a principiilor FRF. Adica, abia atunci ar putea fi acuzata - chiar pe drept - ca initiaza actiuni de mobilizare pentru o prezenta artificiala care sa atinga pragul asumat public.Nu, FRF nu va actiona astfel. Copiii vor veni cand vor dori si cati vor dori. FRF foloseste acest prilej si invita din nou scolile si academiile de fotbal sa aplice pentru intrare gratuita la meciuri. Efortul familiilor, al scolilor si al autoritatilor locale a fost fantastic din punct de vedere logistic. S-au mobilizat sa vina la Bucuresti pentru a sustine echipa nationala , intr-unul dintre putinele momente sincere de atasament fata de simbolurile nationale pe care le vedem in Romania. Le multumim inca o data tuturor pentru gestul pe care l-au facut!