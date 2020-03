FRF s-a adresat FIFA: Iata scrisoarea trimisa de Razvan Burleanu

Ziare.

Marti, 24 martie, Comitetul Olimpic International a anuntat amanarea Jocurilor Olimpice "dupa 2020, dar nu mai tarziu de vara anului 2021"."Am salutat public amanarea Jocurilor Olimpice, reiterand, in deplin acord si cu mesajul FIFA, faptul ca sanatatea sportivilor si oferirea posibilitatii de a se pregati in conditii normale si cu egalitate de sanse pentru competitie reprezinta prioritati fundamentale. Romania este calificata in proba olimpica de fotbal masculin pentru Jocurile Olimpice si ne dorim sa contribuim la o sarbatoare sportiva impartasita de toti suporterii fotbalului mondial", se specifica in scrisoarea transmisa, potrivit site-ului oficial al Federatiei Romane de Fotbal Printr-o scrisoare trimisa in aceasta dimineata, presedintele FRF, Razvan Burleanu, i-a solicitat presedintelui FIFA, Gianni Infantino, sa confirme dreptul de participare la Jocurile Olimpice a jucatorilor nascuti in anul 1997.Demersul FRF vine deoarece, in acest moment, regulamentul FIFA pentru competitia fotbalistica masculina de la Jocurile Olimpice, referitor la dreptul de participare, spune: "Federatiile afiliate FIFA pot participa cu echipa nationala U23. Lotul trebuie sa fie format din fotbalisti nascuti incepand cu 1 ianuarie 1997 plus trei jucatori fara limita de varsta"."Avand in vedere situatia speciala creata prin amanarea proximei editii a Jocurilor Olimpice pentru anul 2021, consideram necesara o completare a regulamentului acestei editii, prin adaugarea unei prevederi dedicate prin care sa se confirme faptul ca jucatorii nascuti in 1997 vor fi eligibili pentru editia Tokyo a Jocurilor Olimpice, chiar daca acestia nu se vor mai incadra la anul in categoria U23, ca efect al amanarii competitiei. Suntem convinsi de faptul ca o confirmare publica a acestui aspect important va aduce clarificarile regulamentare necesare asupra viitoarei competitii", se specifica in scrisoare.Din argumentele Federatiei Romane de Fotbal: "Confirmarea va aduce liniste jucatorilor eligibili ce asteptau sansa acestui spectacol fotbalistic mondial, un vis devenit realitate pentru ei si o oportunitate unica in cariera. Totodata, le va inlesni configurarea programului viitor de pregatire si readaptare la competitii, oferind spiritul normalitatii in aceste zile de restrictii si incertitudini".