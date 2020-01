FRF schimba regulamentul in Liga 2: Iata ce jucatori trebuie folositi din sezonul viitor

Sezonul 2020-2021: un jucator nascut incepand cu anul 2000 si unul nascut incepand cu 2002

Sezonul 2021-2022: un jucator nascut incepand cu anul 2001 si unul nascut incepand cu 2003

Sezonul 2022-2023: un jucator nascut incepand cu anul 2002 si unul nascut incepand cu 2004

Forul condus de Razvan Burleanu a decis sa modifice regula U20, cea potrivit careia formatiile din esalonul secund erau obligate sa utilizeze doi jucatori sub 20 de ani in timpul meciurilor din campionat.Pentru a impusiona selectia la nationala U19, limita de varsta a fost scazuta astfel:Razvan Burleanu sustine ca aceasta schimbare de regulament va ajuta nationala sub 19 ani in perspectiva Campionatului European U19 pe care tara noastra il va gazdui in 2021."Vom fi prezenti la turneul final pe care il si gazduim, iar obiectivul nostru nu este doar sa participam. Ne dorim sa obtinem calificarea la Cupa Mondiala Under 20. Dorim sa conectam cluburile de Liga 2 la aceasta generatie talentata si, in acelasi timp, sa le oferim posibilitatea de a obtine venituri din transferul tinerilor jucatori", a declarat presedintele FRF, Razvan Burleanu.M.D.