FRF, solicitare speciala catre UEFA

Forul condus de Razvan Burleanu solicita ca procesul de obtinere a licentelor pentru sezonul urmator sa fie amanat din cauza starii de urgenta din Romania."Avand in vedere Decretul prezidential privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si pentru a veni in sprijinul cluburilor, Federatia Romana de Fotbal a solicitat UEFA modificarea Regulamentului de Licentiere.Astfel, FRF propune:Amanarea termenului de achitare a datoriilor restante pana la data de 29 mai in loc de 30 aprilie 2020 (exclusiv pentru cluburile solicitante de licenta pentru Liga 1);Suspendarea analizarii criteriului privind datoriile financiare restante catre bugetul statului (art. 47 bis) (exclusiv pentru cluburile solicitante de licenta pentru Liga 1);Ca urmare a punctului 2, suspendarea criteriului similar prevazut de art. 61 bis pentru monitorizarea financiara (nu se vor evalua datoriile catre stat nici in procesul de licentiere in desfasurare si nici in procesul de fair-play financiar desfasurat in cursul actualului an calendaristic - 2020);Modificarea termenului privind prezentarea de catre cluburi a informatiilor referitoare la pragul de rentabilitate financiara (art. 58 alin. 1 si art. 59 alin. 3 din RNLC si FPF) de la 31 mai la 31 august.De asemenea, odata cu acordul UEFA, FRF va opera modificarea similara si in ceea ce priveste suspendarea criteriului privind evaluarea datoriilor catre stat / autoritati fiscale din Regulamentul de certificare pentru Liga 2.Propunerile de modificare ale Regulamentului de Licentiere au fost trimise catre UEFA si, in cazul unui raspuns pozitiv, vor fi reglementate printr-o decizie de Comitet de Urgenta", se arata in comunicatul FRF